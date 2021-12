Ο Χάρι και η Μέγκαν δημοσίευσαν την πρώτη φωτογραφία της κόρης τους

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ κοινοποίησαν για πρώτη φορά τη φωτογραφία από τον λογαριασμό της Team Rubicon στο Twitter, οργάνωση αντιμετώπισης καταστροφών.

Στη φωτογραφία ο Χάρι κρατά τον δύο ετών γιο τους, Άρτσι Χάρισον, ενώ η Μαρκλ σηκώνει ψηλά την έξι μηνών κόρη τους, Λίλιμπετ Νταϊάνα. Στην κάρτα έχουν συμπεριλάβει την πρώτη φωτογραφία της Λίλιμπετ.

We're grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd