Οι πρωταγωνίστριες του Sex and the City στο πλευρό των θυμάτων του Κρις Νοθ

Ηυπόθεση των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποιήση κατά του ηθοποιού Κρις Νοθ μπορεί να μην έχει πάρει -ακόμη- κάποια νομική μορφή, έχει προκαλέσει όμως σειρά αντιδράσεων στον κόσμο του θεάματος.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένες από τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ. Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις επώδυνες εμπειρίες τους. Ξέρουμε ότι πρέπει να είναι ένα πολύ δύσκολο πράγματα και τις τιμούμε γι' αυτό».

Με αυτήν την ανακοίνωση στο λογαριασμό του Instagram της Σύνθια Νίξον, σχολίασαν τις καταγγελίες εναντίον του «Mr. Big» οι τρεις πρωταγωνίστριες του «Sex and the City: And Just Like That», Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις.

Οι τρεις ηθοποιοί δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφιβολίας με τη λιτή αλλά σαφέστατη ανακοίνωσή τους.

Ο Κρις Νοθ κατηγορήθηκε από δύο γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση. Οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται μεταξύ τους και οι δύο γυναίκες δεν γνωρίζονται.

Τις κατηγορίες ακολούθησε μια δήλωση από τον ίδιο, στην οποία αρνείται τα πάντα και κάνει λόγο για συναινετικές συνευρέσεις. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι η βιομηχανία του θεάματος θέλει να πάρει τις αποστάσεις της από τον ηθοποίο.

Έτσι, ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του με το γραφειό εκπροσώπησης A3 Artists Agency, η διακοπή της καμπάνιας της Peloton που ξεκίνησε με το reboot του «Sex and the City» και η απόλυσή του από τη σειρά «The Equalizer» του CBS.

Πηγή: cnngreece