Ο Έλον Μασκ σκέφτεται να «καταστρέψει» τα αστέρια του νυχτερινού ουρανού (vids)

Περπατάς ένα βράδυ, να πάρεις λίγο αέρα, να σκεφτείς ή να ξεχαστείς ή τέλος πάντων, να καθαρίσει το μυαλό σου. Κοιτάς ψηλά στον ουρανό και βλέπεις αναρίθμητα αστέρια. 'Χάνεσαι' για λίγο πριν συνεχίσεις τη βόλτα σου.

Μετά διαβάζεις στο Conversation πως σύντομα, ένα στα 15 φώτα που θα βλέπεις στον ουρανό, θα είναι δορυφόρος και κάνεις άλλη μια διαγραφή στη λίστα με ό,τι αφορούσε το πώς έμαθες τη ζωή.

Σε μια σκοτεινή νύχτα μπορούμε να δούμε έως 2.000 αστέρια -βάσει των αστρονόμων. Αν συνεχιστεί ό,τι γίνεται (και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια), σύντομα το μεγαλύτερο μέρος αυτών που θα βλέπουμε δεν θα είναι αστέρια, αλλά δορυφόροι, που ειρήσθω εν παρόδω θα 'κόβουν' τα μονοπάτια στα αστέρια και τους αστερισμούς.

Η Dr. Samantha Lawler έχει διδακτορικό στην αστροφυσική (από το California Institute of Technology), πτυχίο αστρονόμου από το University of British Columbia και μεταπτυχιακό από το Wesleyan University. Στην έρευνα της που σύντομα θα δημοσιευθεί στο The Astronomical Journal, προβλέπει πώς θα μοιάζει ο ουρανός τη νύχτα, εάν οι δορυφορικές εταιρίες συνεχίζουν με τα υπάρχοντα προγράμματα τους. Σήμερα που μιλάμε “υπάρχουν σχεδόν 4000 δορυφόροι σε λειτουργία, που είναι εξαιρετικά φωτεινοί” λέει η επιστήμονας.

Σημείωση: Το Union of Concerned Scientists που διατηρεί αρχείο των επιχειρησιακών δορυφόρων, ενημερώνει ότι τον Ιανουάριο του 2021 υπήρχαν 6.542 δορυφόροι στην τροχιά της γης. Οι 3.372 ήταν ενεργοί -και οι 3.170 ανενεργοί. Έκτοτε υπάρχει μια κάποια αύξηση που αφορά διάφορους λόγους.

Ένας είναι για να μπορούν οι κάτοικοι της γης να έχουν πρόσβαση στο Internet -όπου και αν είναι-, project που εκτιμάται ότι θα κάνει τρισεκατομμυριούχο τον Έλον Μασκ.

Πώς;

Μέσω του Starlink. Πριν σου πω τι είναι αυτό, κράτα ότι την Πέμπτη 9/12 η εταιρία του (SpaceX) εκτόξευσε άλλους 48 δορυφόρους σε τροχιά, με ανθρώπους από την Αlabama έως την Arizona να μπορούν να διακρίνουν τη λάμψη τους στον ουρανό -όπως περιφέρονταν γύρω από την ατμόσφαιρα της γης. Τι -άλλο- θέλει να κάνει ο μεγάλος ταραξίας του bitcoin;

Οι εκτοξεύσεις αυτές άνηκαν στο πλαίσιο του Starlink, δηλαδή της ευρυζωνικής υπηρεσίας διαδικτύου που εξειδικεύεται στην επέκταση της κάλυψης σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Έχει ως στόχο να πετύχει την καλύτερη δυνατή κάλυψη, εκτοξεύοντας 'αστερισμό' δορυφόρων, σε χαμηλή τροχιάς της γης, μέσω πυραύλων της SpaceX. Μέσω της σύμπραξης προσδοκά στα κέρδη και των δυο επιχειρήσεων του.

Δηλαδή, οι πύραυλοι της SpaceX εξελίσσονται περισσότερο, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερα και συχνότερα ωφέλιμα φορτία των δορυφόρων της Starlink που με τη σειρά της μπορεί να κερδίσει περισσότερους πελάτες σε όλον τον κόσμο, όπως επιστρέφει χρήματα στο πρόγραμμα πυραύλων της SpaceX.

Ο Μασκ έχει ενημερώσει πως πλέον δέχεται προπαραγγελίες για τις υπηρεσίες Internet. Να σου πω και τις τιμές: 99 δολάρια το μήνα θα κοστίζει η πρόσβαση με το Internet και 499 δολάρια ο εξοπλισμός (WiFi, τροφοδοτικό, καλώδια και τρίποδο στήριξης).Προς το παρόν, ο Musk μόνο δίνει χρήματα και λέει πως κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές. Ακολουθεί βίντεο που δείχνει πώς φαινόταν από την Ελβετία, η εκτόξευση δορυφόρου της Starlink, 24 ώρες μετά την εκτόξευση -από τη Φλόριντα. Στο YouTube μεταξύ των σχολίων που έγιναν ήταν κι ένα που ανέφερε "κι ύστερα οι άνθρωποι λένε πως δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης". Έγινε ξεκάθαρο πως ο δορυφόρος έγινε ορατός από όλα τα σημεία του πλανήτη.

Όπως τονίζει η Dr. Lawler, ο πιο πλούσιος κάτοικος της γης δεν είναι ο μόνος που έχει πλάνα τα οποία αφορούν δορυφόρους και διαδίκτυο. Οι 65.000 που έχουν προγραμματίσει να εκτοξεύσουν οι αμερικανικές SpaceX Starlink και Amazon Kuiper, η βρετανική OneWeb και η κινεζική StarNet/GW είναι μια εκ των πολλών κατηγοριών.

Η Starlink έχει το μεγαλύτερο όγκο: 42.000 δορυφόρους που έχει υποσχεθεί να αντικαταστήσει σε μια πενταετία -άρα θα πρέπει να βγάζει από την τροχιά 25 την ημέρα. Αντιστοιχούν σε υλικό έξι τόνων. Μετά τι θα γίνεται αυτή η μάζα (από κράματα αλουμινίου που μπορούν να σχηματίσουν σωματίδια αλουμίνας, να εξατμιστούν στην ανώτερη ατμόσφαιρα και δυνητικά να καταστρέψουν το όζον);

Θα εναποτεθεί στην ανώτερη ατμόσφαιρα “και μέρος αυτών των σκουπιδιών τελικά, θα πέσουν πίσω στη γη, με τα μέρη που θα έχουν τις μεγαλύτερες εναέριες δορυφορικές πυκνότητες, να επηρεάζονται κατά πολύ”. Δηλαδή, μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω περιβαλλοντική καταστροφή, με τις ρυθμιστικές αρχές να μην έχουν πρόβλεψη για ό,τι γίνεται εκτός πλανήτη.

Ποιες πόλεις θα επηρεαστούν πιο πολύ

Η Dr. Lawler τονίζει ότι “αν δεν υπάρξει ρυθμιστική αρχή, ξέρω πως στο εγγύς μέλλον ένα από τα 15 σημεία που θα μπορείτε να διακρίνετε στον ουρανό, δεν θα είναι αστέρια, αλλά δορυφόροι που θα σέρνονται. Κάτι που θα καταστρέψει την έρευνα της αστρονομίας και προφανώς, θα αλλάξει τον νυχτερινό ουρανό σε όλον τον πλανήτη”. Για να δείξει πόσο άσχημα θα είναι τα πράγματα, από το φως που θα αντανακλάται από τους δορυφορικούς μεγαστερισμούς, κατασκεύασε μοντέλο ανοιχτού κώδικα. Το αποτέλεσμα θα το δεις στο video, από πάνω.

Μέσω του προγράμματος που δημιουργήθηκε, προβλέφτηκε η φωτεινότητα των δορυφόρων, από διαφορετικά μέρη της γης, σε διαφορετικές ώρες της νύχτας και σε διαφορετικές εποχές. “Προς το παρόν, μπορούμε να αποφύγουμε την αστική φωτορύπανση όταν κάνουμε κάμπινγκ. Οι προσομοιώσεις μας δείχνουν ότι δεν θα μπορούμε να αποφύγουμε τη νέα δορυφορική φωτορύπανση, όπου και αν είμαστε στον πλανήτη -ακόμα και στο Βόρειο Πόλο”.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν πιο πολύ από όλες θα είναι πόλεις όπως το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, η Πράγα, το Κίεβο, το Βανκούβερ και το Κάλγκαρι (50 μοίρες βόρεια και νότια). “Στο θερινό ηλιοστάσιο, από αυτά τα γεωγραφικά πλάτη, θα υπάρχουν σχεδόν 200 δορυφόροι που θα είναι ορατοί, δια γυμνού οφθαλμού, τη νύχτα”.

Όπως διαβεβαιώνει η Dr. Lawler, οι εταιρίες που έχουν στα πλάνα τους την εκτόξευση καταιγισμού δορυφόρων, γνωρίζουν πολύ καλά πως ενδεχομένως να διαλύσουν το νυχτερινό ουρανό. Λένε και ότι δουλεύουν για να περιορίσουν το πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχουν ρυθμιστικοί κανονισμοί. Οπότε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Κάποιοι δοκιμάζουν τρόπους να μειώσουν τη λάμψη και άλλοι σκέφτονται να βάλουν τους δορυφόρους σε χαμηλότερη τροχιά, ώστε να περνούν πιο γρήγορα -πάλι θα είναι ορατοί, αλλά από κάποια μέρη του κόσμου. Την ίδια ώρα, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως αν δεν προκύψει ένας έλεγχος, ο αριθμός των αντικειμένων που εκτοξεύονται από τη γη στο διάστημα θα αυξάνεται διαρκώς. Και αυτό δεν είναι για καλό.

Πηγή: news247.gr