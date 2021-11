Άλλο και τούτο: Τραγουδίστρια γνωστής μπάντας ούρησε στη σκηνή πάνω στο πρόσωπο θαυμαστή (vid)

Ποτέ δεν ξέρεις τι θα δεις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συναυλίας. Δεν ξέρεις πόσο θα παίξει το συγκρότημα, δεν ξέρεις ποια τραγούδια θα τραγουδήσει, δεν ξέρεις ποιες εκπλήξεις επιφυλάσσει η βραδιά.

Αυτό που συνέβη στην παρακάτω συναυλία ξεπερνά πραγματικά κάθε φαντασία.

Η τραγουδίστρια Sophia Urista, η frontwoman του συγκροτήματος Brass Against και πρώην διαγωνιζόμενη στο τηλεοπτικό The Voice, κατά τη διάρκεια συναυλίας της ούρησε πάνω στο πρόσωπο θαυμαστή της πάνω στη σκηνή!

Το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη συναυλία Welcome To Rockville στη Daytona των ΗΠΑ. Η τραγουδίστρια παραπονέθηκε πολλές φορές πως θέλει απεγνωσμένα να ουρήσει, κάλεσε έναν θαυμαστή της στη σκηνή και τον έβαλε να ξαπλώσει. Τότε εκείνη πήγε από πάνω του, και σαν να ήταν στην τουαλέτα του σπιτιού της κατέβασε το παντελόνι της και ούρησε στο πρόσωπό του, ενώ παράλληλα τραγουδούσε το 'Wake Up' των Rage Against The Machine.

Η τραγουδίστρια εκ των υστέρων ζήτησε συγγνώμη μέσα από τα social media και ομολόγησε πως... «παρασύρθηκε και πως δε θα ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στα live τους.» Το ίδιο απολογητικό ήταν και το συγκρότημα.

Σημειώστε πως το συγκρότημα είναι γνωστό για τις διασκευές τραγουδιών των Tool, Soundgarden, Black Sabbath κ.λ.π. Στο μεταξύ, οι Tool ανακοίνωσαν ότι οι Brass Against θα είναι support στην επερχόμενη περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

