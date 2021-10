Ξανά θετική στον κορωνοϊό η εμβολιασμένη Κλόε Καρντάσιαν (pic&vid)

Η Κλόε Καρντάσιαν μάχεται ξανά με τον κορωνοϊό και αυτή τη φορά μαζί της νοσεί και η 3χρονη κόρη της.

Η 37χρονη τηλεπερσόνα και αδελφή της Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε στο Twitter πως αυτή και η κόρη της Τρου Τόμσον βρέθηκαν θετικές στον κορωνοϊό και αυτό την οδήγησε στο να ακυρώσει αρκετές δεσμεύσεις της.

Η Καρντάσιαν σημείωσε ότι είναι «ευτυχώς» εμβολιασμένη κατά της θανατηφόρας ασθένειας, επομένως δεν πρέπει να ανησυχεί για σοβαρά συμπτώματα ή νοσηλεία .

«Όλα θα πάνε καλά», έγραψε η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και ιδρυτής της εταιρίας ένδυσης "Good America" . «Θα είμαστε εδώ σε καραντίνα ακολουθώντας τις τρέχουσες οδηγίες».

Η Κλόε Καρντάσιαν είχε ανακοινώσει στις 28 Οκτωβρίου του 2020 ότι είχε βρεθεί θετική στον κορωνοϊό και είχε μοιραστεί τα συμπτώματά της, μέσα από ένα επεισόδιο της σειράς «Keeping Up With The Kardashians».



«Μόλις ανακάλυψα ότι έχω Covid-19», είχε πει μπροστά στην κάμερα η Κλόε όταν έλαβε τα αποτελέσματα του τεστ δηλώνοντας πως υπέφερε από ημικρανίες, πυρετό, εμετούς και βήχα που της... έκαιγε το στήθος.

Πηγή:protothema.gr