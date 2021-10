Alec Baldwin: «Ένοχη» η οπλουργός – Xαρακτηρίζεται απρόσεκτη και ανεύθυνη

Ο Άλεκ Μπάλντουιν θα κάνει καιρό να συνέλθει από το σοκ, ένας άνθρωπος είναι νεκρός και τώρα κάποιοι «δείχνουν» την υπεύθυνη των όπλων ως ένοχη για το περιστατικό, που συγκλονίζει το Χόλιγουντ.

Το τραγικό περιστατικό με τον φόνο της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς από τον Άλεκ Μπάλντουιν, συνεχίζει να βρίσκεται στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Οι τελευταίες ειδήσεις «δείχνουν» την υπεύθυνη οπλουργό ως «ένοχη» για το φόνο. Η υπεύθυνη επί των όπλων, ο άνθρωπος που τα γέμιζε, τα καθάριζε και τα προετοίμαζε για τα γυρίσματα της ταινίας «Rust», έχει χαρακτηριστεί ως «επικίνδυνα απρόσεκτη» σε προηγούμενη εργασία της, όταν είχε δώσει όπλο χωρίς πρώτα να το ελέγξει σε έφηβη ηθοποιό!

Η Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, 24 χρονών, ήταν η υπεύθυνη επί των όπλων στην παραγωγή της ταινίας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της οποίας ο Άλεκ Μπάλντουιν σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυμάτισε σοβαρά τον σκηνοθέτη. Η Χαλίνα Χάτσινς και ο Τζόελ Σόουζα «τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν ο Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε με το πιστόλι που χρησιμοποιούσε για το γύρισμα» της ταινίας «Rust», η οποία παράγεται για λογαριασμό του Netflix

Τώρα, μια μια οι ειδήσεις - απόνερα της τραγωδίας φθάνουν στην ακτή της αλήθειας και αρχίζουν να συνθέτουν ένα περίεργο παζλ…

Η τελευταία είδηση που έχει να κάνει με την τραγωδία του Χόλιγουντ, αφορά στη νεαρή γυναίκα που ήταν υπεύθυνη για τα πυροβόλα όπλα στην παραγωγή και που είναι η κόρη διάσημου σκηνοθέτη, που όμως δεν κατέχει θετικά διαπιστευτήρια.

«Απρόσεκτη και επιπόλαια»

«Ήταν απρόσεκτη με τα όπλα, συμπεριφερόταν επιπόλαια και δεν τηρούσε κανόνες ασφαλείας», δήλωσε συνεργάτιδά της Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της. Οι δυο τους είχαν βρεθεί στα ίδια πλατό της παραγωγής της νέας ταινίας του Νίκολας Κέιτζ «The Old Way». «Την παρακολουθούσαμε πολλές φορές που γέμιζε τα όπλα με τρόπο που ήταν φανερό πως δεν είναι ασφαλής».

Και άλλος συνεργάτης της 24χρονης οπλουργού από την ίδια παραγωγή είπε ότι: «Έχω εργαστεί σε πολλά γυρίσματα ταινιών. Στο The Old Way πρόσεξα ότι δεν δινόταν η επιβεβλημένη προσοχή στα όπλα».

Το πιο ανησυχητικό περιστατικό, στο οποίο αναφέρθηκαν και οι δύο άνθρωποι που συνεργάστηκαν με την Γκουτιέρες Ριντ, συνέβη όταν η υπεύθυνη των όπλων, φέρεται να παρέδωσε ένα πιστόλι που δεν είχε ελεγχθεί στην 11χρονη ηθοποιό Ryan Kiera Armstrong!

«Γέμιζε το πιστόλι στο έδαφος, όπου υπήρχαν βότσαλα και άλλα αντικείμενα. Δεν την είδαμε να το ελέγχει, δεν ξέραμε αν κάτι μπήκε στη θαλάμη ή όχι», ισχυρίστηκαν. Τα γυρίσματα τότε σταμάτησαν για λίγο, αφού το συνεργείο του «The Old Way» ζήτησε από την υπεύθυνη να ελέγξει το όπλο για αν έχει καθαρή κάννη.

Κι άλλα περιστατικά εκπυρσοκρότησης!

Η νεαρή οπλουργός φέρεται να συνέχισε να εργάζεται με τον ίδιο επιπόλαιο τρόπο στο «Rust», καθώς υπάρχει κατάθεση, ότι υπήρξαν τουλάχιστον δύο περιστατικά εκπυρσοκρότησης όπλων στα γυρίσματα πριν από τον μοιραίο πυροβολισμό την Πέμπτη. Οι περισσότεροι περιγράφουν την Γκουτιέρες Ριντ ως «άπειρη και επιπόλαιη».

Ωστόσο, ο διευθυντής του συνεργείου της παραγωγής του «The Old Way» Jeffrey W. Crow, υπερασπίστηκε τη Ριντ, λέγοντας ότι είναι «μια σοβαρή νέα και ανερχόμενη, αλλά και ιδιαίτερα πρόθυμη και ταλαντούχα οπλουργός». Και συμπλήρωσε: «Είναι άπειρη, αλλά εξαιρετική επαγγελματίας». «Έχοντας εργαστεί με τη Χάνα, εκπλήσσομαι που όλα αυτά συνέβησαν στον χώρο της», πρόσθεσε.

Τα μέλη του συνεργείου του «Rust» κατηγόρησαν επίσης τον βοηθό σκηνοθέτη Dave Halls ως συνυπεύθυνο με την Ριντ για το μοιραίο περιστατικό. Είπαν ότι ήταν δουλειά του να ελέγξει αν το όπλο ήταν ασφαλές, όμως φέρεται να έδωσε το όπλο στον Μπάλντουιν χωρίς να το έχει εξετάσει με προσοχή, όπως όφειλε. «Αυτός ο τυπικός. Αλλά επιβεβλημένος έλεγχος και μόνο θα είχε αποτρέψει αυτό το μοιραίο περιστατικό», έχει επισημανθεί. Ο βοηθός σκηνοθέτη είναι η τελευταία γραμμή ελέγχου.

Προβλήματα από την αρχή

Η παραγωγή του «Rust» φέρεται να υπέφερε από διάφορα προβλήματα λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού της ταινίας και των συνεχών μειώσεων του κόστους. Το συνεργείο φέρεται να διαμαρτυρόταν για τις πολύωρες μετακινήσεις και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τους.

Τα πλημμελή μέτρα ασφαλείας ήταν επίσης λόγος ανησυχίας, με κάποιους να λένε ότι η παραγωγή δεν διεξήγαγε καμία έρευνα μετά την εκπυρσοκρότηση όπλου στα γυρίσματα σε προηγούμενο περιστατικό, το περασμένο Σάββατο. «Δεν είχαμε καμία βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί ξανά. Το μόνο που ήθελαν να κάνουν ήταν να τρέχουν, να τρέχουν και να τρέχουμε…». Αυτή τη στιγμή η αστυνομία ερευνά το τραγικό περιστατικό, το οποίο συνέβη στο Bonanza Creek Ranch έξω από τη Σάντα Φε. Ακόμα δε έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία.

Πηγή: ethnos.gr