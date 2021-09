Πόσο κοντά είμαστε στο χάπι κατά του κορωνοϊού; Η Pfizer απαντά

Για όλα τα άτομα που έχουν ήδη προσβληθεί, το φάρμακο αυτό θα είναι κυρίως αποτελεσματικό τις πρώτες ημέρες της λοίμωξης, προτού ο ιός αναπαραχθεί σε μεγάλο βαθμό.

H Pfizer ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε κλινική δοκιμή μεγάλης κλίμακας για το χάπι της κατά της Covid, προκειμένου να ελέγξει την ικανότητά του να μειώνει προληπτικά τους κινδύνους λοίμωξης στο περιβάλλον ενός ατόμου που προσβλήθηκε από τη νόσο.

Αρκετές εταιρίες, όπως οι Merck και Roche, εργάζονται πάνω σε φάρμακα αυτού του τύπου, που ονομάζονται αντιρετροϊκά. Αυτά δρουν εμποδίζοντας τον ιό να αναπαραχθεί. Η εφαρμογή τους μπορεί να είναι διπλή: να επιτρέπουν στα άτομα που έχουν ήδη προσβληθεί από τη νόσο να μην υποφέρουν από σοβαρά συμπτώματα, αλλά και στα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή να μην αναπτύξουν την ασθένεια.

Σε περίπτωση οριστικών αποτελεσμάτων, "πιστεύουμε ότι αυτή η θεραπευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει ο ιός πολύ νωρίς -- προτού να έχει τη δυνατότητα να αναπαραχθεί ευρέως -- εμποδίζοντας δυνητικά τα συμπτωματικά κρούσματα της νόσου σε αυτούς που είχαν εκτεθεί και σταματώντας την έναρξη της λοίμωξης στους άλλους", δήλωσε σε ανακοίνωση Μίκαελ Ντόλστεν, ο επιστημονικός διευθυντής της Pfizer.

Η προσέγγιση αυτή είναι "συμπληρωματική" των εμβολίων κατά της Covid, πρόσθεσε.

Αυτή η θεραπευτική αγωγή, που ονομάζεται PF-07321332, αναπτύχθηκε σε μορφή χαπιού που λαμβάνεται από το στόμα με ένα ποτήρι νερό.

Στην κλινική δοκιμή φάσης 2 (από τις 3) που ανακοινώθηκε σήμερα θα μετάσχουν περισσότεροι από 2.600 εθελοντές ηλικίας 18 ετών και άνω. Ορισμένοι θα παίρνουν το χάπι, που χορηγείται δύο φορές ημερησίως για 5 έως 10 ημέρες, και οι άλλοι θα παίρνουν ψευδοφάρμακο.

Το φάρμακο δοκιμάστηκε ήδη σε δεκάδες ανθρώπους για να αποδειχθεί ότι δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία.

Δύο άλλες κλινικές δοκιμές είναι επίσης σε εξέλιξη από φέτος το καλοκαίρι με χιλιάδες συμμετέχοντες για να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος στους ανθρώπους που έχουν ήδη προσβληθεί από την Covid-19, η μια γι αυτούς που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή μορφή της νόσου, η άλλη για τους χαμηλούς κινδύνους.

Για όλα τα άτομα που έχουν ήδη προσβληθεί, το φάρμακο αυτό θα είναι κυρίως αποτελεσματικό τις πρώτες ημέρες της λοίμωξης, προτού ο ιός αναπαραχθεί ήδη σε μεγάλο βαθμό.

Η θεραπευτική αγωγή της Pfizer, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, δεν έχει αναπροσαρμοστεί από άλλο φάρμακο αλλά αναπτύχθηκε ειδικά κατά του ιού SARS-CoV-2.

Θα χορηγείται ωστόσο σε συνδυασμό με μια "μικρή δόση" ριτοναβίρης, φαρμάκου που χρησιμοποιείται κατά του ιού του AIDS.

