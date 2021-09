Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Γουίλιαμς, ο «Omar Little» της σειράς The Wire

Ο Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, υποψήφιος για Έμμυ, γνωστός ως «Omar Little» στη δραματική σειρά HBO «The Wire», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι αρχές στην New York Post πιθανή αιτία του θανάτου του 54χρονου ηθοποιού ήταν η υπερβολική δόση καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών.



Ο Γουίλιαμς, πέρα από τον ρόλο του Omar Little, ήταν γνωστός και για την ερμηνεία του ως Chalky White στο «Boardwalk Empire». Μεταξύ των πιο πρόσφατων ρόλων του ήταν ως ο Montrose Freeman στο Lovecraft Country του HBO, για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Emmy 2021 ως εξαιρετικός ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο σε δραματική σειρά.



Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του μάχες με τα ναρκωτικά όλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα με τα γυρίσματα του «The Wire», λέγοντας ότι η συμμετοχή του στο ρόλο του Little, που ληστεύει εμπόρους ναρκωτικών, τον επηρέασε στην πραγματική ζωή.

Πηγή: protothema.gr