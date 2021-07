Διαδικτυακό «μπλακ αουτ» - «Έπεσαν» δημοφιλείς ιστοσελίδες

Δεύτερο «μπλακ άουτ», έπειτα από εκείνο του Ιουνίου σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε γνωστές ιστοσελίδες , με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες.

Πιο συγκεκριμένα, ιστότοποι όπως αυτοί της Amazon και της Airbnb, τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή είχαν αργή απόκριση. Το πρόβλημα φέρεται να οφείλεται σε ζήτημα DNS των σέρβερ της Akamai, παρόχου υπηρεσιών περιεχομένου, κυβερνοασφάλειας και cloud, σύμφωνα με το Reuters.

Μερικές από τις ιστοσελίδες που «έπεσαν» είναι οι εξής:

PlayStation Network

HSBC

Steam

Barclays

Lloyds Bank

Halifax

Airbnb

TSB

Call of Duty

Warframe

Channel 4

Waitrose

Sky Bet

Xero

EA

ITV

British Airways

Tesco Bank

LastPass

Fifa

Argos

John Lewis

UPS

McDonalds

Premiere Inn

Fortnite

Cloudfare

123 Reg

Credit Karma

Nvidia

Bank of Scotland

Now TV

Barclaycard

Amazon Web Services

Sainsbury’s Bank

Epic Games Store

Aldi

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο «μπλακ αουτ» του καλοκαιριού, μετά από εκείνο της 8ης Ιουνίου όπου δεκάδες δημοφιλείς ιστότοποι σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους ειδησεογραφικοί και κυβερνητικοί, όπως ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου, παρέμειναν εκτός λειτουργίας επί 4 ώρες περίπου, με κάποια μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν τότε ότι το πρόβλημα προκάλεσε η αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly.

Ανάμεσα στις ιστοσελίδες που επλήγησαν τον Ιούνιο ήταν και εκείνες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNNi και του BBC.

