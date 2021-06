My prerogative (#freeBritney)

Στα 16 της χρόνια μαγνήτισε όλο τον κόσμο. Στα 41 της χρόνια ζει με χαρτζιλίκι από την ίδια της την περιουσία, της απαγορεύεται να κάνει παιδιά και παλεύει για την ελευθερία από τον πατέρα της. Η κατάθεση 24 λεπτών της Britney Spears στο δικαστήριο της Καλιφόρνια είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό θα διαβάζεις σήμερα.

Σημάδεψε μια ολόκληρη δεκαετία. Χωρίς να υπάρχουν τότε social media, hashtags, stories και influencer. Χρειαζόταν μόνο μια σχολική στολή, δύο κοτσίδια, φρεσκάδα, ομορφιά και ένα hit me baby one more time. Από το 1997 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο hit single της Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέχρι και σήμερα παίζεται διαρκώς. Κάθε φορά που το ακούς, κάθε φορά που τραγουδάς έναn από τους στίχους των τραγουδιών της, κάποιος γίνεται πιο πλούσιος. Κι αυτός ο κάποιος δεν είναι η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, η οποία στα 41 της χρόνια παλεύει να σπάσει την υποχρεωτική κηδεμονία του πατέρα της. Παλεύει να απελευθερωθεί από τη φυλακή στην οποία βρίσκεται τα τελευταία 13 χρόνια!

Το δικαστήριο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας υποδέχτηκε χθες την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η μάχη που δίνει και η οποία άρχισε να γίνεται σταδιακά γνωστή τα τελευταία χρόνια, άρχισε να συγκεντρώσει όλο και περισσότερες φωνές και πήρε μορφή με το ντοκιμαντέρ των New York Times «Framing Britney Spears», έφτασε στην κορύφωσή της. Η ίδια μίλησε. Η ίδια συγκλόνισε. Η ίδια αναφέρθηκε σε 13 χρόνια υποχρεωτικής εργασίας, προσωπικού εξευτελισμού, απαγόρευσης κάθε προσωπικής στιγμής και παρομοίασε τον εαυτό της με θύμα του sex trafficking. Η επιχείρηση που έχει μεγαλοφυώς στηθεί γύρω της ελέγχει την προσωπική της ζωή, την επαγγελματική της ζωή, την περιουσία της, ακόμα και το αναπαραγωγικό της σύστημα. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει εξαναγκαστεί να φοράει ενδομήτριο αντισυλληπτικό σπείραμα, προκειμένου να μην μπορεί να κάνει άλλο παιδί!

Ελέγχοντας το «άλογο κούρσας»…

Ο Τζέιμι Σπίαρς είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους πιο μισητούς άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, η μέρα που ξημέρωσε, δεν είναι καθόλου καλή για τον 68χρονο πατέρα της Μπρίτνεϊ, ο οποίος από το 2008 έχει τον απόλυτο έλεγχο της ζωής της κόρης του. Σήμερα, δεν είναι η πρώτη προσπάθεια της διάσημης ποπ τραγουδίστριας να σπάσει τα δεσμά, στα οποία ζει. Έχει βρεθεί κι άλλες φορές στο δικαστήριο, έχει προσπαθήσει να εξηγήσει ότι αυτό που ζει είναι μια εκτός ορίων καταπίεση, ενώ και μάρτυρες – όπως η μητέρας της – έχουν σκιαγραφήσει το προφίλ του πατέρα της ως έναν άνθρωπο που δε θα έπρεπε οι δικαστές να έχουν δώσει τόση και τέτοια δύναμη.

«Η Μπρίτνεϊ είναι ένα άλογο κούρσας και πρέπει να τη διαχειριζόμαστε ως τέτοιο», φέρεται να έχει πει ο Τζέιμι Σπίαρς σύμφωνα με την πρώην σύζυγό του, με την οποία υπήρχε ιστορικό καυγάδων, όταν ο ίδιος βρισκόταν υπό την επήρεια του αλκοόλ. Ο Τζέιμι Σπίαρς έχει κερδίσει στο δικαστήριο τον πλήρη έλεγχο της ζωής της Μπρίτνεϊ, το λεγόμενο «conservatorship», το οποίο συνήθως δίνεται για ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις για τον εαυτό τους. Είθισται να γίνεται σε ηλικιωμένους που έχουν άνοια ή σε ανθρώπους με ψυχική αστάθεια. Στην περίπτωση της Μπρίτνεϊ, ο πατέρας της κατάφερε να έχει τόσο τον έλεγχο όλων των οικονομικών και ακινήτων της, όσο και της προσωπικής της ζωής. Κάθε πλευρά της ζωής, εν ολίγοις. Από το 2008. 13 χρόνια. Από όταν η Σπίαρς ήταν 27 ετών. 11 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση. Δέκα χρόνια αφότου η οικογένεια δήλωσε χρεοκοπία στην αμερικάνικη εφορία.

Γυρνώντας το χρόνο ακόμα πιο πίσω, πιο πίσω από τον γάμο του Τζέιμι Σπίαρς με τη μητέρα της Μπρίτνεϊ και πιο πίσω από τη γέννηση της, βρίσκουμε έναν άνθρωπο με τρομερά προβληματική ανατροφή. Η μητέρα του αυτοκτόνησε μπροστά στο μνήμα του νεκρού νεογέννητού του, όταν εκείνος ήταν 13 ετών. Στα 17 του χρόνια επέζησε από τροχαίο, το οποίο σκότωσε έναν συμπαίκτη του. Στα 22 του χρόνια συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Στην πρώτη αγωγή διαζυγίου που υπέβαλε η Λιν Σπίαρς το 1980 ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα, διότι φοβόταν ότι θα γίνει βίαιος. Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και πατέρας των παιδιών της, έχει εκδώσει ασφαλιστικά και απαγορεύει στον Τζέιμι να δει τα εγγόνια του.

Όταν, όμως, αφορά την Μπρίτνεϊ και όπως απαντάνε οι δικηγόροι του, όταν καλούνται για να σχολιάσουν τις κατηγορίες: «Όποτε θέλει η Μπρίτνεϊ να λήξει η «κηδεμονία» μπορεί απλά να ζητήσει από τον δικηγόρο της να το τερματίσει. Πάντα είχε αυτό το δικαίωμα, αλλά δεν το έκανε. Η Μπρίτνεϊ ξέρει ότι ο πατέρας της την αγαπάει και πως θα είναι πάντα εκεί για εκείνην, όταν τον χρειάζεται. Πάντα ήταν, είτε είχε την «κηδεμονία» είτε όχι».

Οι δικηγόροι του πατέρα της κοστίζουν κοντά στο ένα εκατομμύριο δολάρια. 890.000 δολάρια για την ακρίβεια. Οι δικηγόροι του πατέρα της πληρώνονται από την περιουσία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία υπολογίζεται κοντά στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Η ίδια λαμβάνει 2.000 δολάρια την εβδομάδα ως χαρτζιλίκι, δεν έχει το παραμικρό δικαίωμα στα ίδια της τα λεφτά, και πληρώνει τον πατέρα της περίπου 20.000 δολάρια τον μήνα για τις υπηρεσίες του ως σύμβουλος καριέρας! Σε κάθε δίκη που έγινε τα τελευταία χρόνια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατέθετε την ανάγκη της για ελευθερία, το φόβο της για το καθεστώς που ζούσε, τις τιμωρίες που βίωνε κάθε φορά που τολμούσε να πει την αλήθεια της, τον εγκλεισμό της στο σπίτι και σε ιδρύματα, και τον εξαναγκασμό της στη δουλειά – ακόμα και με 40 πυρετό, όπως είχε καταθέσει - προκειμένου να απολαμβάνει τα ελάχιστα προνόμια ελευθερίας.

Το δικαστήριο ουδέποτε έδινε σημασία…

#freeBritney…

Αυτή τη φορά δε μπορεί κανείς να κοιτάξει στην άλλη πλευρά. Δε γίνεται κανείς και κωφεύσει σε όσα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατέθεσε. 24 λεπτά. Μίλησε 24 ολόκληρα λεπτά για όσα έχει βιώσει πίσω από κλειστές πόρτες, για την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της και της οικογένειάς της. Για τη στέρηση των στοιχειωδών ελευθεριών της. Για το τραύμα που κουβαλάει. Για την «άρνηση» που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Για την κατάθλιψη. Για την επιθυμία της να ορίζει το σώμα της. Να μη δίνει εφτά φορές την ημέρα αίμα. Να μπορεί να αλλάζει ρούχα χωρίς να την παρακολουθούν. Να μπορεί να βγαίνει από το σπίτι της όταν το επιθυμεί. Να μπορεί να ζει. Η κατάθεσή της έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και είναι ό,τι πιο καθηλωτικό θα διαβάσεις σήμερα. Και αξίζει να αντέξεις να το διαβάσεις. Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία όσων είπε στο δικαστήριο τα ξημερώματα:

«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχω έρθει στο δικαστήριο εδώ και αρκετό καιρό, διότι θεωρώ ότι δεν εισακούστηκε τίποτα από όσα είπα την τελευταία φορά. Οι άνθρωποι που έκαναν αυτά τα πράγματα σε μένα, δεν έπρεπε να μπορούν να φύγουν από το δικαστήριο τόσο εύκολα. Θα ανακεφαλαιώσω: Το 2018 πήγα σε περιοδεία. Εξαναγκάστηκα να πάω. Το μάνατζμεντ μού, μου έκανε ξεκάθαρο ότι αν δεν πάω, θα πρέπει να βρω δικηγόρο. Θα μου έκανε μήνυση το ίδιο το δικό μου μάνατζμεντ αν αρνιόμουν να πάω περιοδεία. Ήμουν σε υποχρεωτική «κηδεμονία», δεν μπορούσα καν να έχω το δικό μου δικηγόρο (σ.σ. ο «κηδεμόνας» αποφασίζει ποιο δικηγόρο θα έχει ο «ελεγχόμενος»). Από φόβο, πήγα στην περιοδεία.

Μόλις τελείωσε η περιοδεία, ήρθαν οι παραστάσεις στο Λας Βέγκας. Άρχισα τις πρόβες, όμως ήταν δύσκολο γιατί το έκανα ήδη για τέσσερα χρόνια και χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Αλλά, όχι μου είπαν, έτσι είναι το πρόγραμμα και οφείλω να το ακολουθήσω. Έκανα πρόβα τέσσερις μέρες την εβδομάδα. Οι μάνατζέρ μου ισχυρίστηκαν ότι δε συμμετείχα στις πρόβες και δεν έπαιρνα τη φαρμακευτική μου αγωγή. Όμως, ούτε καν με έβλεπαν. Πώς το έλεγαν αυτό. Όταν μια φορά αρνήθηκα να κάνω μια κίνηση σε μια πρόβα, ήταν λες και έριξα βόμβα. Και τότε άρχισαν τα χειρότερα. Επειδή είπα όχι. Κυρία δικαστή, δεν είμαι κανενός σκλάβα και πρέπει να μπορώ να πω όχι. Τότε άρχισε το αφήγημα ότι δε συνεργάζομαι.

Μίλησαν με τον θεραπευτή μου, τον κ. Μπένσον, και κατόπιν μου είπαν ότι αν δε θέλω να κάνω το σόου στο Βέγκας, να μην το κάνω. Ήταν σα να σήκωσε κάποιος 200 κιλά από τους ώμους μου. Ένιωθα και το είπα στο βοηθό μου ότι αν πω όχι θα με τιμωρήσουν. Ο θεραπευτής μου μού είπε ότι δέχτηκε χιλιάδες τηλεφωνήματα και ξέρει ότι δεν παίρνω τα φάρμακά μου. Άλλαξε τη θεραπεία μου. Άλλαξε τα χάπια που έπαιρνα για πέντε χρόνια και ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΛΙΘΙΟ! Το λίθιο είναι ένα πάρα πολύ δυνατό φάρμακο που μπορεί να σε πειράξει νοητικά. Ένιωθα μεθυσμένη. Δεν μπορούσα να κάνω μια συζήτηση. Του είπα ότι φοβάμαι και ότι δε θέλω αυτό το φάρμακο και η αντίδρασή του ήταν να ορίσει έξι νοσοκόμες στο σπίτι να με προσέχουν, ενώ έπαιρνα αυτή την αγωγή. Δε μου επιτρεπόταν να κάνω τίποτα ή να πάω πουθενά για ένα μήνα!

Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα η οικογένειά μου, αλλά ο πατέρας μου ήταν υπέρ της αγωγής. Ό,τι έχει συμβεί σε μένα έχει την έγκριση του πατέρα μου. Στη διάρκεια των διακοπών, ήρθε μια κυρία για τέσσερις ώρες στο σπίτι και μου έκανε κάποιου είδους ψυχολογικό τεστ. Μετά, μου τηλεφώνησε ο πατέρας μου και μου είπε ότι απέτυχα στο τεστ και πρέπει να με κλείσουν για ένα μήνα σε ειδικό πρόγραμμα αποτοξίνωσης. Έκλαιγα μια ώρα στο τηλέφωνο και λάτρευε κάθε λεπτό που με άκουγε να κλαίω. Το γεγονός ότι είχε τέτοιο έλεγχο σε κάποιον τόσο δυνατό όσο εγώ – λάτρευε 100.000% να πληγώνει την ίδια του την κόρη. Το λάτρευε.

Πήγα σε αυτό το μέρος. Δούλευα εφτά μέρες την εβδομάδα, χωρίς κανένα ρεπό και στην Καλιφόρνια, τέτοια μεταχείριση έχουν μόνο τα θύματα του sex trafficking. Με ανάγκαζαν να δουλεύω παρότι δεν ήθελα και μου είχαν κατασχέσει όλη μου τα υπάρχοντα - πιστωτική κάρτα, μετρητά, τηλέφωνο, διαβατήριο. Όλοι ζούσαν στο ίδιο σπίτι μαζί μου. Με παρακολουθούσαν να αλλάζω ρούχα. Γυμνή. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν είχα πόρτα στο δωμάτιό μου. Έδινα οκτώ φιαλίδια αίμα την εβδομάδα. Αν δεν έκανα όσα μου έλεγαν, δηλαδή να δουλεύω δέκα ώρες την ημέρα, εφτά μέρες την εβδομάδα, δε θα μου επιτρεπόταν να δω το αγόρι μου ή τα παιδιά μου. Ποτέ δεν είχα λόγο στο πρόγραμμά μου. Εκείνοι μου έλεγαν τι θα κάνω. Και, κυρία μου, σας το λέω, πως να κάθεσαι σε μια καρέκλα δέκα ώρες την ημέρα, εφτά μέρες την εβδομάδα, δεν είναι διασκεδαστικό.

Γι’ αυτό έρχομαι σήμερα και σας λέω την ιστορία μου, δύο χρόνια αφού είπα ψέματα. Είπα σε όλο τον κόσμο «είμαι καλά και ευτυχισμένη», αλλά ήταν ψέμα. Ήμουν σε άρνηση. Ήμουν σε σοκ. Είμαι σημαδεμένη. Σας λέω την αλήθεια. Δεν είμαι ευτυχισμένη. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είμαι πολύ θυμωμένη. Έχω κατάθλιψη. Κλαίω κάθε μέρα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι στη φυλακή. Ο πατέρας μου και όποιος άλλος αναμείχθηκε σε αυτή την κηδεμονία και στην τιμωρία μου όταν είπα όχι, πρέπει να είναι στη φυλακή. Δεν πρέπει η πολιτεία της Καλιφόρνιας να υπογράψει κι άλλα χαρτιά για να προσληφθεί κάποιος με τα δικά μου λεφτά, για να με ελέγχει μαζί με τον πατέρα μου.

Για να ελέγχει το σώμα μου, το οποίο δουλεύει για τον πατέρα μου τα γαμημένα τελευταία 13 χρόνια, προσπαθώντας να είναι όμορφο και σωστό. Να είναι τέλειο. Δε γίνεται να δώσει το δικαστήριο τόσο έλεγχο πάνω μου. Κι εγώ τους άκουγα γιατί φοβόμουν. Πήγα αποτοξίνωση, παρότι δεν πίνω καν αλκοόλ πια και θα έπρεπε να πίνω, με τόσα που περνάω. Έκανα πάντα ό,τι μου έλεγαν. Φοβάμαι. Φοβάμαι την τιμωρία αν δεν το κάνω. Θέλω να με ακούσετε. Σας το λέω ξανά και ακούστε με, μήπως και καταλάβετε το βάθος και το μέγεθος της ζημιάς που μου έχουν κάνει. Δε γνώριζα καν ότι μπορώ να κάνω αίτηση για να λήξει η κηδεμονία. Συγγνώμη για την άγνοια μου, αλλά δεν το γνώριζα.

Δε χρωστάω τίποτα σε κανέναν. Πέρασα αρκετά. Φοβόμουν να μιλήσω επειδή πίστευα ότι οι άνθρωποι θα με κοροϊδέψουν και δε θα με πιστέψουν. Δε λέω ψέματα. Θέλω τη ζωή μου πίσω. Δε γίνεται να ζουν τόσες οικογένειες από μένα, όταν είμαστε σε περιοδεία ή σε εμφανίσεις και να μου λένε ότι δεν είμαι αρκετά καλή να ελέγχω τον εαυτό μου. Θέλω μόνο να προχωρήσω στη ζωή μου. Να έχω έλεγχο των χρημάτων μου, να τελειώσει όλο αυτό και να φύγω με το αγόρι μου. Θέλω να μηνύσω την οικογένειά μου. Θέλω να πω την ιστορία μου στον κόσμο. Θέλω να μου δώσετε την άδεια να κάνω μια συνέντευξη και να τα πω όλα. Ακόμα και ο δικηγόρος μου, με συμβούλευε να μην μιλήσω γιατί θα με κλείσουν πάλι σε εκείνο το μέρος, αλλά ακόμα και με τον Σαμ που έχουμε χτίσει μια σχέση – δεν τον διάλεξα εγώ.

Φοβάμαι τους ανθρώπους. Δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Με στέλνουν να κάνω θεραπεία συνέχεια και δεν αντέχω. Ο γιατρός Μπένσον, τον οποίο είχαν ορίσει να με παρακολουθεί, με κακοποίησε 100% με τη θεραπεία που μου έδωσε. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, όταν πέθανε, έπεσα στα γόνατα και ευχαρίστησε το Θεό. Απέκτησα τραύμα με τους μικρούς χώρους. Με είχαν κλεισμένη τέσσερις μήνες να βλέπω θεραπευτές που πλήρωνα εγώ, αλλά ουδέποτε ενέκρινα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό για να αξίζω τέτοια αντιμετώπιση. Με απειλούσαν με τα ίδια μου τα λεφτά. Ότι δε θα μου δώσουν λεφτά να πάω διακοπές. Και αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν από μένα για να μου το απαγορεύουν. Δε βγάζει νόημα.

Κυρία μου, δουλεύω από 17 ετών. Πρέπει να με καταλάβετε. Οι «κηδεμονίες» είναι καταχρηστικές. Κακοποιητικές. Όταν υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ο κηδεμόνας βγάζει λεφτά από το τον άνθρωπο που ελέγχει, πρέπει αυτομάτως να σταματάει. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Δε ζω τη ζωή μου. Θέλω να κάνω θεραπείας, αλλά να τις κάνω σπίτι μου. Όχι σε ένα μέρος που περιμένουν δεκάδες παπαράτσι να με δουν να κλαίω. Στήνουν το σκηνικό με τους παπαράτσι, επειδή γνωρίζουν ότι δεν αντέχω. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Θέλω να τελειώσει αυτή η κηδεμονία.. Είμαι φυλακισμένη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για ένα χρόνο δεν είχα την παραμικρή προσωπική φροντίδα. Μασάζ, μαλλιά, νύχια, βελονισμό γιατί μου είπαν ότι απαγορεύεται. Μου έλεγαν ψέματα. Και η μητέρα μου, όπως ο πατέρας μου. Ίδια συμπεριφορά, εκφρασμένη με διαφορετικό τρόπο.

Θέλω να προχωρήσω στη ζωή μου. Θέλω να παντρευτώ και θέλω ένα μωρό. Μου είπαν ότι δεν μπορώ να τα έχω. Έχω ενδομήτριο αντισυλληπτικό σπείραμα μέσα μου για να μην μείνω έγκυος. Ήθελα να το βγάλω, αλλά η «ομάδα» που με ελέγχει δεν το επιτρέπει. Δε μου επιτρέπει να πάω στο γιατρό, δεν μου επιτρέπει να κάνω παιδιά. Δε θέλουν να κάνω παιδιά. Αξίζω να έχω ζωή. Δούλευα σε όλη μου τη ζωή. Αξίζω αν θέλω να κάνω ένα διάλειμμα δύο ή τριών χρόνων. Χαίρομαι που σας μιλάω, γιατί ξέρω ότι μόλις σταματήσω να μιλάω το μόνο που θα ακούω ξανά είναι όχι, όχι, όχι, όχι. Και νιώθω ότι υπάρχει συμμορία εναντίον μου και νιώθω να μου κάνουν μπούλινγκ και να είμαι μόνη μου. Και κουράστηκα να είμαι μόνη μου. Αξίζω τα ίδια δικαιώματα που κάθε άνθρωπος έχει. Αξίζω να κάνω ένα παιδί, να έχω οικογένεια. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε».