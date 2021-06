Συναγερμός έχει σημάνει παγκοσμίως εδώ και λίγη ώρα καθώς τα site πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης έχουν “πέσει”.

Μεταξύ των site που δεν λειτουργούν είναι αυτά των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πέσει επίσης και το σάιτ της βρετανικής κυβέρνησης

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους.