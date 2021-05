Πέθανε στα 66 του χρόνια από κορωνοϊό ο John Davis, ο «αληθινός» Milli Vanilli, με την κόρη του να κάνει γνωστή την δυσάρεστη είδηση.

Ο διάσημος τραγουδιστής ήταν η πραγματική φωνή πίσω από από το pop duo και τραγουδούσε στο hit άλμπουμ του συγκροτήματος το 1989 «Girl You Know It's True», όπως αναφέρει το BBC.

Με τους Fabrice Morvan και Rob Pilatus, το συγκρότημα πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια singles, αλλά τους αφαιρέθηκε το βραβείο Grammy όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν η δική τους φωνή πίσω από τα τραγούδια αλλά του «αληθινού» Milli Vanilli John Davis.