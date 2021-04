Πήρε δεύτερο βραβείο Πούλιτζερ η έρευνα για το Noor1 που θάφτηκε στην Ελλάδα

Σπουδαία διάκριση για τον δημοσιογράφο Αλεξάντερ Κλαπ και την έρευνά του για το ναρκοπλοίο Noor1.

To άρθρο με τίτλο «The Vampire Ship» για το περιοδικό «The New Republic», χάρισε στον Αλεξάντερ Κλαμπ μία σπουδαία διάκριση, καθώς ήταν φιναλίστ του Breakthrough Award 2021 του ιδρύματος Pulitzer. To άρθρο του ήρθε δεύτερο, πίσω από εκείνο της Κολομβιανής Μαριάννα Παλάου, για ρεπορτάζ της στον Guardian σχετικά με τις εκτελέσεις αθώων από τον Εθνικό Στρατό της Κολομβίας, υπό τις εντολές του Στρατηγού Μοντόγια κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον των ανταρτών του Far.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος προχώρησε σε μεγάλες αποκαλύψεις για την υπόθεση του ναρκοπλοίου Noor1, του πλοίου που μετέφερε τους 2,1 τόνους ηρωίνης στη χώρα μας και τη διαπλοκή που υπήρξε σε Ελλάδα – Τουρκία.

Το ρεπορτάζ του Κλαπ δημοσιεύτηκε το περασμένο Φθινόπωρο, παραθέτοντας μία σειρά γεγονότων που οδήγησαν τις ελληνικές αρχές στον εντοπισμό του πλοίου με το φορτίο της ηρωίνης και τη σύλληψη του πληρώματός του, καθώς και λεπτομερή παράθεση γεγονότων για εξαφανίσεις και θανάτους μαρτύρων της υπόθεσης. Επίσης, περιλαμβάνει πλήθος λεπτομερών αναφορών στη διασύνδεση των κυκλωμάτων που εμπλέκονται στη διακίνηση του ναρκοφορτίου στη Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την Ελλάδα.

Μία υπόθεση που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο, μία έρευνα βεβαίως που στην Ελλάδα... θάφτηκε, ωστόσο οι κριτές του Pulitzer Center είχαν διαφορετική άποψη και το κατέταξαν στη δεύτερη θέση στα βραβεία που απένειμαν.

«Ο επιλαχών του 2021 Breakthrough Award είναι ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Κλαπ, για ένα άρθρο για το The New Republic με τίτλο "Το πλοίο Βαμπίρ". Αυτό το μακροσκελές άρθρο εντυπωσίασε τους κριτές με την αφήγηση του ως θρίλερ, που ξεδιπλώνει έναν περίπλοκο ιστό διαφθοράς και εγκλήματος στην Τουρκία, την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το ρεπορτάζ του Κλαπ χρειάστηκε έναν χρόνο, με πολλά ταξίδια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πήρε συνέντευξη από περισσότερους από 100 μάρτυρες και εξέτασε νομικά έγγραφα, συμβόλαια αποστολής, μαρτυρίες στην αστυνομία και πολλά άλλα, για να παράσχει τον πληρέστερο απολογισμό μιας μεγάλης υπόθεση ναρκωτικών. Ήταν η κύρια ιστορία στο τεύχος Οκτωβρίου 2020 του “The New Republic”» αναφέρει το συνοδευτικό κείμενο.