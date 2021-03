Το ασύλληπτο ποσό που πουλήθηκε το πρώτο tweet της ιστορίας

Ποιος είναι ο αγοραστής.

Σε έναν Μαλαισιανό επιχειρηματία πωλήθηκε το πρώτο tweet στην ιστορία, με τον συντάκτη του και συνιδρυτή του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, να γίνεται πλουσιότερος κατά 2,9 εκατ. δολάρια. Στις 21 Μαρτίου 2006 ο Τζακ Ντόρσεϊ είχε κάνει το πρώτο tweet "just setting up my twttr". Αυτό δημοπρατήθηκε από τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο αγοραστής Σίνα Εστάβι συνέκρινε την αγορά του tweet με την αντίστοιχη αγορά του πίνακα της Μόνα Λίζα. Για την αγορά του χρησιμοποιήθηκε ether cryptocurrency (κρυπτονόμισμα) ο αντίπαλος του bitcoin.

Ο Σίνα Εστάβι είναι CEO της τεχνολογικής εταιρείας Bridge Oracle και της blockchain πλατφόρμας χρηματιστηριακών διαπραγματεύσεων Cryptoland. Το tweet πωλήθηκε ως NFT, που είναι ένα μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο δηλώνει ποιος κατέχει μια φωτογραφία, βίντεο ή άλλη μορφή διαδικτυακών μέσων. Πρόκειται για συλλεκτικά crypto-έργα, ψηφιακά "περιουσιακά στοιχεία". Κάθε NFT είναι μοναδικό και ενεργεί ως συλλεκτικό στοιχείο που δεν μπορεί να αναπαραχθεί, καθιστώντας τα σπάνια από τον σχεδιασμό. Τα NFT έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή αυτόν τον χρόνο με ακριβά ψηφιακά έργα Τέχνης να πωλούνται με αυτόν τον τρόπο.

Ο Ντόρσεϊ είπε ότι θα μετατρέψει τα έσοδα σε bitcoin και θα τα δωρίσει στον οργανισμό Give Directly για βοήθεια στην Αφρική.

"Αυτό δεν είναι απλώς ένα tweet!" έγραψε ο Εστάβι στο Twitter. "Πιστεύω χρόνια μετά οι άνθρωποι θα αντιληφθούν την πραγματική αξία αυτού του tweet, όπως του πίνακα της Μόνα Λίζα".

Πηγή: enikos