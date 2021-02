Οι Daft Punk ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους

Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής στη Γαλλία, το δίδυμο των Daft Punk, που ιδρύθηκε το 1993, έβαλε τέλος στη συνεργασία του, όπως επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπεύθυνη τύπου τους, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο YouTube.

Με τίτλο "Epilogue" (Επίλογος), το βίντεο, διάρκειας 8 λεπτών, παρουσιάζει αποσπάσματα της ταινίας τους Electrorama, που κυκλοφόρησε το 2006, με τους δύο καλλιτέχνες, τον Τομάς Μπανγκαλτέρ και τον Γκι-Μανουέλ ντι Ομέμ Κριστό να εμφανίζονται ως δύο ρομπότ, στην έρημο. Η ένταση του ήχου κορυφώνεται μετά την έκρηξη ενός από τα δύο ρομπότ, προτού εμφανιστεί στην οθόνη το "1993-2021".

Οι Daft Punk, το δίδυμο που δημιουργήθηκε στο Παρίσι, το 1993, επιβλήθηκαν ως οι πρωτοπόροι της γαλλικής χάουζ (French Touch) με την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους Homework το 1997. Στον δίσκο περιλαμβανόταν το πρώτο τραγούδι τους "Around the world", το οποίο τους βοήθησε να γίνουν παγκοσμίως γνωστοί.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το δεύτερο άλμπουμ τους "Discovery" θα ανακύκλωνε τη δεκαετία του 1980, την ποπ και την ντίσκο, γράφοντας επιτυχία.

Πιο σκοτεινό, το τρίτο άλμπουμ τους "Human after all" (2005) θα είναι αντιθέτως μια αποτυχία, για κριτές και κοινό. Το τελευταίο άλμπουμ τους θα είναι το "Random Access Memories", το 2013. Εκεί, το τραγούδι τους "Get Lucky", μαζί με τον Φάρελ Ουίλιαμς, γίνεται παγκόσμια επιτυχία.