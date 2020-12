Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διάσημος συγγραφέας Τζον Λε Καρέ

Στα πιο διάσημα έργα του Ντέιβιντ Κόρνγουολ, παγκοσμίως γνωστός με το ψευδώνυμο Τζον Λε Καρέ, περιλαμβάνεται «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο».

Ο βρετανός πεζογράφος Ντέιβιντ Κόρνγουολ, διάσημος σε όλο τον κόσμο με το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο Τζον Λε Καρέ (John le Carré), πέθανε σε ηλικία 89 ετών, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ο πράκτοράς του Τζόνι Γκέλερ.

«Προς μεγάλη μου θλίψη πρέπει να μοιραστώ μαζί σας την είδηση ότι ο Ντέιβιντ Κόρνγουολ, γνωστός στον κόσμο ως Τζον Λε Καρέ, απεβίωσε έπειτα από σύντομη ασθένεια (δεν είχε σχέση με την COVID-19) στην Κορνουάλη, το απόγευμα του Σαββάτου», ανέφερε ο Γκέλερ, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Curtis Brown, που εκπροσωπούσε τον εκλιπόντα.

«Ήταν 89 ετών. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στους τέσσερις γιους του, στις οικογένειές τους και στην αγαπημένη του σύζυγο Τζέιν», πρόσθεσε.

«Χάσαμε μια μεγάλη μορφή της βρετανικής λογοτεχνίας», έκρινε, επαινώντας τη «μεγάλη ευστροφία» του, την «ευγένεια», το «χιούμορ» του.

«Με μεγάλη μας θλίψη είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ντέιβιντ Κόρνγουολ — ο Τζον Λε Καρέ — απεβίωσε εξαιτίας πνευμονίας το βράδυ του Σαββάτου», επιβεβαίωσε η οικογένεια σε σύντομο μήνυμά της που μετέφερε ο ατζέντης του συγγραφέα.

Ο Τζον Λε Καρέ γνώρισε επιτυχία με το τρίτο του μυθιστόρημα, «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» (The Spy Who Came In from the Cold, 1964), που έγραψε στα τριάντα του, διότι «βαριόταν» τη δουλειά του διπλωμάτη στη βρετανική πρεσβεία στη Βόννη (στην τότε δυτική Γερμανία).

Το βιβλίο, παγκόσμιο μπεστ-σέλερ — πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα σε διεθνές επίπεδο — αφηγείται την ιστορία του Άλεκ Λίμας, βρετανού διπλού πράκτορα, που πάει στην Ανατολική Γερμανία υποδυόμενος τον αυτόμολο. Η μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη, με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σήμανε την αρχή της μακράς συνεργασίας του Κόρνγουολ με μεγάλες εταιρείες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.

Η καριέρα του Κόρνγουολ ως μυστικού πράκτορα τερματίστηκε από τον βρετανό διπλό πράκτορα Κιμ Φίλμπι, ο οποίος αποκάλυψε τα ονόματα πολλών συμπατριωτών του που δούλευαν στις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου στην KGB, την υπηρεσία πληροφοριών της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Ο άνθρωπος που θα γνώριζε τεράστια επιτυχία ως λογοτέχνης είχε αναγκαστεί τότε να παραιτηθεί από την MI6.

Εκτός απο το «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», στα πιο διάσημα έργα περιλαμβάνονται και τα «Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι», «Η Ιστορία Δεν Επαναλαμβάνεται», «Η Μικρή Τυμπανίστρια», «Ένας Τέλειος Κατάσκοπος», «Η Ρωσική Εστία» και το «The Night Manager».

Στα πιο πρόσφατα περιλαμβάνονται τα «Ο Ράφτης του Παναμά», «Ο Επίμονος Κηπουρός», «Απόλυτοι Φίλοι» και «Το Τραγούδι της Ιεραποστολής».

