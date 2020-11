Καμάλα Χάρις: Η πρώτη Αφροαμερικανίδα αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ

Η Καμάλα Χάρις γράφει ιστορία ως η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ. Το προφίλ της.

Η Κάμαλα Χάρις έγινε και επισήμως η πρώτη μαύρη γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, ύστερα από τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι πιθανότητες η Καμάλα Χάρις να καθίσει και στον θώκο του προέδρου, καθώς δεν αποκλείεται κάποιο πρόβλημα υγείας να οδηγήσει τον Μπάιντεν εκτός Λευκού Οίκου. Ήδη, τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος των Δημοκρατικών απασχολούν τον αμερικάνικο Τύπο και σηματοδοτούν μια ιδιαίτερη προεκλογική αναμέτρηση καθώς αναγάγουν το ρόλο της υποψήφιας αντιπροέδρου στην πραγματική του διάσταση. Ουσιαστικά, ο εκάστοτε αντιπρόεδρος έχει έναν σκοπό, να αντικαθιστά σε ώρα ύψιστης ανάγκης τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ποια είναι η Καμάλα Χάρις

Η Καμάλα Χάρις γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1960 στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Ο πατέρας της, Ντόναλτ Χάρις, είναι Τζαμαϊκανός οικονομολόγος και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Stanford για την εφαρμογή των μετα-κεϋνσιανών ιδεών στα αναπτυξιακά οικονομικά.

Η μητέρα της, Σαϊαμάλα Γκοπάλαν, είναι ερευνήτρια με σημαντικές μελέτες στο βιογραφικό της για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, η οποία κατάγεται από την Ινδία και μετακόμισε στις ΗΠΑ το 1960 για να ακολουθήσει το διδακτορικό της στην ενδοκρινολογία στο Πανεπιστήμιο Berkeley. Οι δυό τους γνωρίστηκαν όταν συμμετείχαν στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, ενώ χώρισαν όταν η Καμάλα ήταν 7 ετών.

Η Καμάλα μεγάλωσε στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας με τη μητέρα της και τη μικρότερη αδερφή της Μάγια, η οποία σήμερα εργάζεται ως πολιτική αναλύτρια στο καλωδιακό κανάλι MSNBC. Το 2015, η Μάγια Χάρις ήταν μια από τους τρεις ανώτερους συμβούλους διαμόρφωσης της πολιτικής ατζέντας για την προεδρική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016.

Η Καμάλα και η αδερφή της μεγάλωσαν πηγαίνοντας στην εκκλησία των βαπτιστών αλλάγνώρισαν και τον ινδουισμό όταν επισκέπτονταν την Ινδία και την οικογένεια της μητέρας τους.

Η Χάρις περιγράφει την παιδική της ηλικία στο βιβλίο της με τίτλο: The Truths We Hold: An American Journey, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019. Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά για τη μητέρα της πως «ήξερε ότι η νέα της πατρίδα, η Αμερική, θα έβλεπε τη Μάγια και εμένα ως μαύρα κορίτσια και ήταν αποφασισμένη να μας εμφυσήσει αυτοπεποίθηση και περηφάνια». Παρ΄όλα αυτά η μητέρα της είχε φροντίσει να δώσει στις κόρες της ονόματα που σχετίζονται με τον ινδικό πολιτισμό για να διατηρήσουν την ινδική τους ταυτότητα. Η Καμάλα βαφτίστηκε ως “Kamala Devi” για θρησκευτικούς λόγους, καθώς και τα δυο αυτά ονόματα τα οποία είναι σανσκριτικά, προέρχονται από την ινδουιστική μυθολογία. “Kamala” σημαίνει λωτός ενώ συχνά χρησιμοποιείται ως προσωνύμιο για τη θεά του πλούτου, της ευημερίας αλλά και της ομορφιάς Lakshmi και Devi σημαίνει θεά. Το όνομα της θεάς Lakshmi δόθηκε και στην αδερφή της Μάγια η οποία βαφτίστηκε ως Maya Lakshmi.

Όπως αναφέρει η ίδια η Χάρις, όταν εκείνη και η αδερφή της επισκέπτονταν τον πατέρα τους στην πόλη Πάλο Άλτο όπου ζούσε μετά το διαζύγιο με τη μητέρα τους, δεν επιτρέπεται στα παιδιά των γειτόνων να παίζουν μαζί τους επειδή ήταν μαύρες. Βέβαια εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως η οικογένεια Χάρις, όπως και η Καμάλα, η οποία παρουσιάζεται από πολλά αμερικάνικα media ως Αφροαμερικανή, δεν αποτελεί κλασσική περίπτωση αφροαμερικανίδας. Οι Αφροαμερικανοί (αναφέρονται επίσης ως Μαύροι Αμερικανοί) είναι μια εθνική ομάδα Αμερικανών με ολική ή μερική καταγωγή από οποιαδήποτε από τις μαύρες φυλετικές ομάδες της Αφρικής. Οι περισσότεροι Αφρικανοί Αμερικανοί σήμερα είναι ουσιαστικά απόγονοι των δούλων που ζούσαν εντός των ορίων των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μετανάστες από ορισμένα έθνη της Καραϊβικής, της Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής και οι απόγονοί τους άλλοτε αυτοπροσδιορίζονται με τον όρο και άλλοτε όχι.

Σε ένα άρθρο του 2018 που γράφτηκε στην Jamaica Global, ο πατέρας της Χάρις, Ντόναλτ, ισχυρίστηκε ότι ήταν απόγονος του ιδιοκτήτη σκλάβων Χάμιλτον Μπράουν. Ο πατέρας του Ντόναλτ ήταν ο Όσκαρ Χάρις και ο παππούς του ο Τζόζεφ Χάρις, ιδιοκτήτης γης. Ο πατέρας της Χάρις μεγάλωσε στην περιοχή Orange Hill του St. Ann’s Parish, κοντά στο Brown’s Town της Τζαμάικα, μια πόλη που πήρε το όνομά της από τον προ-προπάππου και τον εξέχοντα ιδιοκτήτη φυτειών σκλάβων, Hamilton Brown.

Όταν ήταν 12 ετών, η Καμάλα και η αδελφή της μετακόμισαν με τη μητέρα τους στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου η μητέρα τους ανέλαβε ερευνητική θέση στο Jewish General Hospital. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους συμμαθητές της στο Γυμνάσιο Westmount.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Howard της Ουάσιγκτον, το οποίο θεωρείται ως ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για μαύρους και προβάλλει ως ρητό του το σλόγκαν Veritas et Utilitas (Truth and Service) και στη Νομική Σχολή της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο. Τον Φεβρουάριο του 1998, ο εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο Τέρενς Χάλιναν ο οποίος υπήρξε και μέντοράς της, την πρότεινε ως βοηθό εισαγγελέα. Αυτό βέβαια δεν την εμπόδισε από το 2002 να στραφεί εναντίον του και τελικά να εκλεγεί στη θέση του. Έκτοτε ξεκίνησε η αναρρίχηση της έχοντας πολλούς υποστηρικτές εντός του Δημοκρατικού κόμματος αλλά και πολέμιους που θεωρούν ότι είναι «προστάτης του status quo» και την κατηγορούν για τα πλούτη της καθώς η συνολική της περιουσία υπολογίζεται στα 60 εκ. δολάρια.

Στις 21 Ιανουαρίου του 2019, η Χάρις ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά της για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών διεκδικώντας το χρίσμα των Δημοκρατικών. Στις πρώτες 24 ώρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, έσπασε το ρεκόρ του Σάντερς απ το 2016 για τις περισσότερες δωρεές που συγκεντρώθηκαν μέσα σε μια ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της. Παρ΄όλα αυτά όπως ανακοίνωσε η ίδια περίπου ένα χρόνο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 3 Δεκεμβρίου του 2019, η έλλειψη κεφαλαίων την ανάγκασαν να αποχωρήσει από την κούρσα για το χρίσμα, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2020 εκδήλωσε την υποστήριξή της στον Μπάιντεν.

Τελικά στις 11 Αυγούστου του 2020, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι επιλέχθηκε η Χάρις ως συνυποψήφια του, μια απόφαση που μάλλον δε χαροποίησε ιδιαίτερα τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν και αγαπημένη επιλογή του Σάντερς την οποία στήριζε η Επιτροπή Εκστρατείας Προοδευτικής Αλλαγής (PCCC) και η πιο αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών. Φαίνεται πως έναντι όλων των άλλων υποψήφιων επιλέχθηκε η Χάρις λόγω του ισχυρού της χαρακτήρα αλλά και της πολιτικής εμπειρίας που διαθέτει.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Χάρις ήταν η εκλεκτή του Μπάιντεν εξ αρχής ενώ την επιλογή του υποστήριζαν τόσο το ζεύγος Ομπάμα που έχει ακόμη ρόλο μέσα στους Δημοκρατικούς όσο και το κατεστημένο των Κλίντον.

Πηγή: newpost