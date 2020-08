Η απάντηση της Ελλάδας στην τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο!

Η Ελλάδα κήρυξε αντί – Navtex πριν από λίγο απαντώντας στην παράνομη τουρκική οδηγία της Αγκύρας για σεισμικές έρευνες του Oruc Reis ανοιχτά του Καστελόριζου.

Η αντί -Navtex, εκδόθηκε από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού του Ηρακλείου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mάλιστα καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN