Ο Τραμπ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για να «φιμώσει» τον Μπόλτον και το βιβλίο του

Στην δικαιοσύνη προσφεύγει ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να «φιμώσει» το βιβλίο του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πέντε μήνες πριν ξεκινήσει η κούρσα των προεδρικών εκλογών, έχει να αντιμετωπίσει πολλούς «εχθρούς» και τα πολλά ανοιχτά μέτωπα, τον... αποσυντονίζουν. Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή, έχει ρίξει όλο του το βάρος στο βιβλίο το οποίο φέρει την υπογραφή του πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον και πιστεύεται πως σκιαγραφεί ένα κάθε άλλο παρά κολακευτικό πορτρέτο του εκκεντρικού προέδρου των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου προσέφυγε χθες Τρίτη στη Δικαιοσύνη για να εμποδίσει την κυκλοφορία του υπό έκδοση βιβλίου. Στο κείμενο της προσφυγής, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, διατυπώνεται το επιχείρημα ότι ο Μπόλτον δεν υπέβαλε το χειρόγραφό του στην προεδρία για έγκριση και κατά συνέπεια τελεί «καθαρά σε παραβίαση των όρων της σύμβασης εργασίας του και της πρόσβασής του σε άκρως απόρρητες πληροφορίες», ενώ θέτει σε κίνδυνο την ίδια «την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Η κυκλοφορία του βιβλίου, το οποίο φέρει τον τίτλο The Room Where It Happened: A White House Memoir, αναμένεται την 23η Ιουνίου.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster, που έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα, διαβεβαιώνει πως ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας συνεργάστηκε με την προεδρία, τροποποίησε το αρχικό χειρόγραφο του και πήρε υπόψη του τις «ανησυχίες» της. Σε κάθε περίπτωση, επικαλείται «το δικαίωμα του πρεσβευτή Μπόλτον να αφηγηθεί την ιστορία του περάσματός του από τον Λευκό Οίκο του Τραμπ, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία» του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης.

Ο Τζον Μπόλτον έχει ήδη παραχωρήσει ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου τηλεοπτική συνέντευξη στο δίκτυο ABC, που αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου, ο Μπόλτον, που παρέμεινε στο αξίωμα στρατηγικής σημασίας στον Λευκό Οίκο από τον Απρίλιο του 2018 ως τον Σεπτέμβριο του 2019, περιγράφει στο βιβλίο του ότι ο πρόεδρος έπαιρνε όλες τις αποφάσεις του «καθοδηγούμενος από υπολογισμό για να εξασφαλίσει την επανεκλογή του».

«Αυτό που είδε ο Μπόλτον είναι εκπληκτικό: έναν πρόεδρο που η επανεκλογή του είναι το μοναδικό πράγμα που μετράει γι’ αυτόν, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα τεθεί σε κίνδυνο ή θα αποδυναμωθεί η χώρα», προστίθεται στο δελτίο Τύπου.

Κατά το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, ο Αμερικανός μεγιστάνας έλαβε πολλές άλλες αποφάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραπομπή του σε δίκη και στην απομάκρυνσή του από το αξίωμα, πέραν της υπόθεσης της Ουκρανίας, για την οποία δικάστηκε και αθωώθηκε από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία.

Η υποβολή της προσφυγής έγινε μία ημέρα μετά τη δήλωση του Τραμπ πως ο Μπόλτον θα παραβιάσει τον νόμο εάν προχωρήσει στη δημοσίευση του βιβλίου. Ο Τραμπ απέπεμψε τον Μπόλτον από το αξίωμα τον Σεπτέμβριο, έπειτα από 17 μήνες στον ρόλο του συμβούλου εθνικής ασφαλείας.

Πηγή: ethnos.gr