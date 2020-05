Σε φωτογραφίες της τουρκικής Βουλής βασίζονται τα fake news για νεκρό μετανάστη στον Εβρο!

Διεθνή ΜΜΕ ξαναζεσταίνουν φήμες για νεκρό μετανάστη στον Έβρο, κατά τη διάρκεια της απόπειρας εισβολής τον Μάρτιο - Πού βασίζεται η έρευνα της bellingcat που συνεργάστηκε με το Spiegel.

Δυόμιση μήνες μετά την έναρξη της απόπειρας εισβολής στην Ελλάδα από τον Εβρο, η διασπορά ψευδών πληροφοριών για τα όσα έγιναν από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου δεν έχει σταματήσει. Λίγες ώρες αφού είχε επιτρέψει σε χιλιάδες παράνομους μετανάστες να μπουν στην Ελλάδα, ο Ερντογάν είχε ξεκινήσει την προπαγάνδα ότι η Αθήνα είχε προχωρήσει στη δολοφονία μεταναστών που προσπαθούσαν να περάσουν στην Ευρώπη.



Στις 2 Μαρτίου ο Ερντογάν είχε ισχυριστεί ότι υπήρχαν δύο νεκροί στον Εβρο από ελληνικά πυρά, στις 3 Μαρτίου ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε μιλήσει για τρεις νεκρούς, στις 10 Μαρτίου ο Τούρκος πρόεδρος είχε ανακαλύψει πέντε νεκρούς. Αποδείξεις δεν είχαν παρουσιαστεί και όλες οι καταγγελίες είχαν διαψευστεί από την ελληνική κυβέρνηση.



Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το ΝΑΤΟ, ο υβριδικός πόλεμος περιλαμβάνει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω fake news που κατευθύνονται μαζικά, λειτουργούν προπαγανδιστικά και δαιμονοποιούν τον αντίπαλο, ως τον «κακό».



«Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κατά την πρόσφατη κρίση στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στις αρχές Μαρτίου 2020, η τουρκική κυβέρνηση και οι τουρκικές αρχές χρησιμοποίησαν μετανάστες και πρόσφυγες, ως πιόνια σε μια προπαγάνδα «κατασκευασμένη για την τηλεόραση» εναντίον της Ελλάδας» δήλωσε την Παρασκευή 8 Μαϊου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.



Ο κ. Πέτσας απαντούσε σε δημοσίευμα του Spiegel με τίτλο «Αναπαράσταση της υπόθεσης Muhammad Gulzar - Ο θανάσιμος πυροβολισμός στα σύνορα της Ευρώπης» και υπότιτλο «Ένας Πακιστανός πεθαίνει στην απόπειρα να υπερβεί το συνοριακό φράχτη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Η έρευνα του SPIEGEL δείχνει τώρα ότι μάλλον πυροβολήθηκε από Έλληνες στρατιώτες».







Το μακροσκελές άρθρο υπογράφουν ο ανταποκριτής του SPIEGEL στην Ελλάδα, Γιώργος Χρηστίδης και οι Maximilian Popp και Steffen Lüdke.



«Στις αρχές Μαρτίου, λίγο πριν ο κορωνοϊός γίνει το κυρίαρχο θέμα, ο κόσμος κοίταζε τι συμβαίνει σε αυτό το φράχτη.Χιλιάδες μετανάστες συνωστίζονται στην τουρκική πλευρά των συνόρων. Στην ελληνική πλευρά έχουν λάβει θέση δυνάμεις ασφαλείας. Δακρυγόνα είναι στον αέρα. Τα ελικόπτερα κάνουν κύκλους πάνω από την περιοχή, άνθρωποι ουρλιάζουν ο ένας στον άλλο» γράφει το γερμανικό περιοδικό και συνεχίζει:



«Ο Muhammad Gulzar, 42 ετών, κοιμήθηκε άσχημα. Ξυπνά πεινασμένος στις 4 Μαρτίου, όπως θα διηγηθεί αργότερα η σύζυγός του Saba Khan, 38 ετών. Η Khan θα προτιμούσε εκείνο το πρωί να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη, από όπου είχε φύγει το ζευγάρι, ελπίζοντας να καταφέρουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Ο Gulzar με πείσμα εξασφαλίζει μία παραχώρηση από τη σύζυγό του: θα προσπαθούσαν μία φορά ακόμα να υπερβούν το φράχτη. Λίγο αργότερα, ο Gulzar είναι νεκρός, ένας πυροβολισμός τον βρήκε στο στήθος».



Πέτσας: Κανένα νέο στοιχείο - Οι ενέργειες των ελληνικών δυνάμεων δεν είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια ζωής



«Κανένα στοιχείο δεν προέκυψε στις αρχές Μαρτίου που να αποδεικνύει ότι οι ενέργειες των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια ζωής. Στην πραγματικότητα, οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύσθηκαν άμεσα από τις ελληνικές αρχές: «Η τουρκική πλευρά κατασκευάζει και διοχετεύει ψευδείς ειδήσεις σε βάρος της χώρας μας. Ακόμη μια τέτοια ψευδή είδηση κατασκεύασαν, σήμερα, με δήθεν τραυματίες και έναν νεκρό από δήθεν ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Επειδή τα fake news δεν έχουν τελειωμό, ενώ πριν από λίγο μιλούσαν για τραυματίες, τώρα μιλούν για νεκρό. Επαναλαμβάνω την προηγούμενη διάψευσή μου: Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό με πυρά από τις Ελληνικές Αρχές», Κυβερνητικός Εκπρόσωπος @SteliosPetsas 4 Μαρτίου 2020» επισημαίνει ο κ. Πέτσας και αναρωτιέται: «Κανένα νέο στοιχείο δεν παρουσιάζεται σήμερα. Γιατί λοιπόν όλα αυτά αναπαράγονται, δύο μήνες αργότερα;».



Για το ρεπορτάζ το γερμανικό Spiegel αναφέρει ότι συνεργάστηκε με τις ερευνητικές ομάδες Forensic Architecture, Lighthouse Reports και Bellingcat.



Η ερευνητική ομάδα Bellingcat σε άρθρο που υπογράφει ο Nick Waters αναφέρει ότι τα στοιχεία που βεβαιώνουν τον θάνατο του Gulzar προκύπτουν και από φωτογραφίες του Πακιστανού αφού είχε πυροβοληθεί. Ποιος έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες; Ο πρόεδρος της τουρκικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ερευνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και μέλος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν!





«Δεν είναι κάτι νέο για την Τουρκία να εξαπολύει εκστρατείες παραπληροφόρησης. Ευτυχώς, η διεθνής κοινότητα κατανοεί την πλήρη έκταση των μεθόδων και πρακτικών της Τουρκίας» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε χθεσινή ανακοίνωση μετά την ανάρτηση του Spiegel.



Δεν ήταν η πρώτη φορά!



Οξύμωρο αν μη τι άλλο, η έρευνα να βασίζεται σε στοιχεία της τουρκικής πλευράς που οργάνωσε και κατηύθυνε την οργάνωση εισβολής στην Ελλάδα, να καταγγέλει ότι υπήρξε νεκρός από δήθεν πυροβολισμό Ελλήνων συνοριοφυλάκων.



Στις 9 Μαρτίου και η Εφημερίδα των Συντακτών είχε δημοσιεύσει πληροφορίες για τον θάνατο του Muhammad Gulzar. Τότε η ΕΦΣΥΝ έγραφε μάλιστα ότι είναι ο δεύτερος νεκρός μετανάστης στα σύνορα από ελληνικά πυρά!





Ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Γιώργος Χρηστίδης το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου έσπευσε να καταγγείλει το protothema.gr, το οποίο έγραψε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή για ενορχηστρωμένα δημοσιεύματα σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ με κατηγορίες κατά της χώρας μας για την επιχείρηση απόκρουσης της εισβολής στον Εβρο.





Όταν χρήστης του Twitter τον ρώτησε τι εννοείτε «πιθανότατα από ελληνικά πυρά; Η έρευνα τι έδειξε; Υπάρχουν ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις; Δεν υπάρχει πιθανότατα δολοφόνος», ο δημοσιογράφος του Spiegel απάντησε: «Καλησπέρα, επαναλαμβάνω : ΔΕΝ είμαστε δικαστήριο, δεν βγάζουμε τελεσίδικες αποφάσεις. Αλλά If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck».





Στις 10 Μαρτίου οι New York Times είχαν αναρτήσει δημοσίευμα περί δήθεν μυστικών κέντρων κράτησης τύπου... Γκουαντάναμο στον Εβρο κατηγορώντας παράλληλα τις ελληνικές αρχές για χρήση πραγματικών πυρών κατά μεταναστών. Το ρεπορτάζ βασιζόταν σε πρόσφυγα από τη Συρία, ο οποίος αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες του Απόστολου Δοξιάδη και ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος ότι ήταν Τούρκος υπήκοος, εκλεκτός του καθεστώτος Ερντογάν! Τρεις ημέρες μετά, στις 13 Μαρτίου, οι New York Times προχώρησαν σε διόρθωση και δύο εκ των συντακτών που συνυπέγραφαν το κομμάτι, ανάμεσά τους η Ελληνίδα Ματίνα Στεβή, απολογήθηκαν μέσω Twitter.









Πηγή: Protothema.gr