Πολωνία: Γκέι ζευγάρι μοιράζει μάσκες με ουράνιο τόξο κατά του κορωνοϊού και της προκατάληψης

Nazywają nas zarazą, więc wzięliśmy to sobie do serca i postanowiliśmy coś zainfekować. Na cel obraliśmy koronawirusa. Pożyczyliśmy od babci maszynę do szycia i zaczęliśmy szyć maski, aby rozdawać je za darmo na ulicach. A nasze maski są wyjątkowe, bo całe tęczowe! W pomyśle wsparły nas zaprzyjaźnione krawcowe i tak powstało 300 sztuk, z którymi ruszyliśmy na ulicę Trójmiasta! https://www.instagram.com/jakubidawid