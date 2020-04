Γενετιστής ανατρέπει τα δεδομένα: «Ο κορωνοϊός ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο νότια της Γουχάν» (vid)

Μία νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ή μάλλον όσα υποθέταμε μέχρι σήμερα για τη «γεννέτηρα» του κορωνοϊόύ.

Χαρτογραφώντας ένα «δίκτυο» γονιδιώματος του covid-19 και εντοπίζοντας μεταλλάξεις με την πάροδο του χρόνου, μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής έναν γενετιστή του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ διαπίστωσε ότι η πρώτη μόλυνση μπορεί να είχε συμβεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2019 σε μια περιοχή νότια του Γουχάν (Wuhan).

Σημειώνουν μάλιστα πως το παθογόνο του ιού θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί από ανθρώπους πολύ πριν μεταλλαχθεί σε πιο θανατηφόρα μορφή.

«Ο ιός μπορεί να έχει μεταλλαχθεί στην τελική του μορφή που είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο πριν από μήνες.

Εμεινε μέσα σε ζώα ή ανθρώπους και μεταλάχθηκε πολύ πριν καταγραφεί το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα», δήλωσε ο γενετιστής Peter Forster στο South China Morning Post.

O Φόρστερ ηγείται της τρέχουσας έρευνας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Μέχρι σήμερα πιστεύεται πως ο ιός έχει μεταδοθεί από νυχτερίδες σε άλλο ζώο ξενιστή - οι παγκολίνοι είναι επίσης υποψήφιοι - και στο τέλος στον άνθρωπο.

Οι αρχικές θεωρίες θεώρησαν ότι το άλμα στους ανθρώπους πραγματοποιήθηκε σε μια υγρή αγορά στο Γουχάν, αλλά η νέα μελέτη το έθεσε υπό αμφισβήτηση, υποδηλώνοντας ότι το Covid-19 μπορεί να προήλθε νότια της πόλης της Κεντρικής Κίνας.

Ωστόσο, οποιαδήποτε συμπεράσματα θα μπορούσαν να συναχθούν μόνο μετά από ανάλυση περισσότερων νυχτερίδων και άλλων πιθανών ζώων ξενιστών, καθώς και δειγμάτων ιστών από πρώιμους ασθενείς, τόνισε ο Forster.

«Για να κάνουμε καλύτερη εκτίμηση είμαστε εν αναμονή της ανάλυσης περαιτέρω δειγμάτων ασθενών που αποθηκεύτηκαν σε νοσοκομεία κατά τη διάρκεια του 2019», δήλωσε στο Newsweek ο Peter Forster.

Πηγή: ethnos.gr