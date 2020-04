Μπόρις Τζόνσον: Με Lord of the Rings και sudoku περνά τον χρόνο του στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται από το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος πριν από δύο ημέρες βγήκε και από την Εντατική.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, συνεχίζει τη νοσηλεία του σε απλό δωμάτιο του νοσοκομείου St Thomas του Λονδίνου, βλέποντας ταινίες, παίζοντας παιχνίδια και επικοινωνόντας με τα κοντινά του πρόσωπα και κυρίως με τη σύντροφό του, η οποία σε λίγο καιρό θα φέρει στη ζωή το πρώτο τους παιδί.

Ανάμεσα στις ταινίες που έχει δει μέχρι στιγμής ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι, σύμφωνα με το Sky News, το Withnail And I, και η τριλογία του Lord Of The Rings trilogy ενώ από τα παιχνίδια συνήθως επιλέγει να λύσει sudoku.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ το βράδυ της Παρασκευής, ο Μπόρις Τζόνσον σηκώθηκε και "κάνει σύντομους περιπάτους ανάμεσα στις περιόδους ανάπαυσης, στο πλαίσιο της θεραπείας που λαμβάνει για την αποκατάστασή του".

"Το ηθικό του παραμένει πολύ καλό", σχολίασε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι ο Τζόνσον βρίσκεται "στην αρχική φάση" της αποθεραπείας και το πότε θα αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του θα εξαρτηθεί από τους θεράποντες γιατρούς του.

Ο Τζόνσον "μίλησε με τους γιατρούς του και ευχαρίστησε όλη την ομάδα για την απίστευτη φροντίδα που λαμβάνει", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο ίδιος, τόνισε εξάλλου ότι η κυβέρνηση λειτουργεί αποτελεσματικά παρά την απουσία του Τζόνσον και ότι ο προσωρινός αντικαταστάτης του, ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ κάνει "εξαιρετική δουλειά".

Όσον αφορά στην άρση των περιοριστικών μέτρων στη Βρετανία, είπε ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει ακόμη τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να λάβει μια απόφαση για το πότε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.

