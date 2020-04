Ιταλία: Γιόρτασαν 56 χρόνια γάμου στο νοσοκομείο λόγω κορωνοϊού (pic)

View this post on Instagram

(✏️ Lorenza Castagneri) Il 5 aprile hanno trascorso il giorno del loro 56° anniversario di matrimonio nel reparto Covid dell'ospedale Amedeo di Savoia-Birago di Vische. Sono Umberto e Maria, coniugi entrambi positivi al coronavirus, che però hanno celebrato la ricorrenza con una torta regalata dal personale sanitario. A cui poi il signor Umberto Duri, 78 anni, ha voluto scrivere un biglietto: «Una cosa così, non me la sarei mai aspettata. Si vede che c'è ancora tanta umanità e che non tutti gli infermieri se ne fregano, ma tanti sono bravi e con un cuore d'oro. Forse, anzi non forse, questo è stato il più bell’anniversario di matrimonio dei 56 anni passati insieme». Infermiere e oss lo hanno accompagnato con la torta nella stanza della moglie per lo scambio di auguri. Un momento felice aspettando, si spera, che il momento delle dimissioni di entrambi arrivi il prima possibile. «Grazie a tutti quanti — ha aggiunto ancora Umberto — per avermi fatto questo regalo, il più bello della mia vita, anche in un momento brutto come questo. Grazie, grazie e un abbraccio forte a tutti anche da parte di mia moglie. Siete stati splendidi» 💞