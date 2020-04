John Prine: Πέθανε από επιπλοκές λόγω κορονοϊού ο θρυλικός μουσικός της κάντρι

Εφυγε από τη ζωή μετά από 13 μέρες μάχης στην εντατική λόγω Covid-19, ο 73χρονος θρύλος της folk μουσικής, John Prine.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης του Bob Dylan, του Kris Kristofferson και πολλών άλλων νοσηλεύτηκε στις 26 Μαρτίου και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian πέθανε την Τρίτη 7 Απριλίου στο Vanderbilt University Medical Center στο Τενεσί.

Ο John Prine γεννήθηκε το 1946 στο Ιλινόις και άρχισε να παίζει κιθάρα όταν ήταν 14 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο στο τέλος της δεκαετίας του '60.

Βραβευμένος με Grammy, ο Prine μετράει 50 χρόνια καριέρας στην αμερικανική country και folk μουσική. Σε συνέντευξή του ο Μπομπ Ντίλαν το 2009 είπε ότι ο Prine είναι ένας από τους αγαπημένους του μουσικούς.

Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Τζόαν Μπαέζ, πριν λίγες μέρες, του είχε αφιερώσει ένα κομμάτι: «Ο John είναι σε κρίσιμη κατάσταση σε μηχανικό αναπνευστήρα λόγω του COVID-19 και η σύζυγός του επίσης αποδείχθηκε θετική στο τεστ. John, αυτό το τραγούδι από τα δικά σου που έχω τραγουδήσει είναι ένα από τα τραγούδια του ρεπερτορίου μου που ζητούν περισσότερο απ' όλα, για περισσότερα από 40 χρόνια. Αφησέ με λοιπόν να σου το τραγουδήσω και να το στείλω μαζί με τις καλύτερες ευχές μου και τις προσευχές μου».

Το τραγούδι είχε αρχικά τραγουδήσει η Μπαέζ στο αγαπημένο της άλμπουμ, το «Diamonds and Rust», το 1975. Με την κιθάρα της τραγουδά μπροστά στην κάμερα: «Ya' know that old trees just grow stronger / And old rivers grow wilder ev'ry day / Old people just grow lonesome / Waiting for someone to say "Hello in there, hello"».

Ευχές για την υγεία του σπουδαίου τραγουδιστή της καντρι είχε στείλει και ο παρουσιαστής της αμερικανικής εκπομπής «The Late Night Show», Στίβεν Κόλμπερτ, που είχε θυμηθεί κοινή τους εμφάνιση στο δημοφιλές σόου:

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εξέφρασε τη λύπη του για τον χαμό του μεγάλου Αμερικανού δημιουργού.

Πηγή: ethnos.gr