Άντι Γκιλ: Πέθανε ο ιδρυτής και κιθαρίστας των Gang of Four

«Έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 64χρονων ο κιθαρίστας και ιδρυτής των Gang of Four Άντι Γκιλ, με τα αίτια του θανάτου του μέχρι στιγμής να μην έχουν γίνει γνωστά.

O Άντι Γκιλ, ο σπουδαίος κιθαρίστας και ιδρυτής των Gang of Four, που επηρέασαν βαθιά με τον ήχο τους κορυφαίους μουσικούς και διάσημα συγκροτήματα όπως ο Κέρτ Κομπέιν, οι REM και οι Red Hot Chlli Peppers, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

«Έφυγε» τo Σάββατο, σε ηλικία 64 ετών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά, μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου του.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η μουσική τον συνόδευε μέχρι το τέλος του καθώς, όπως αποκάλυψαν τα μέλη του συγκροτήματός του, τις τελευαίες ημέρες άκουγε, στο δωμάτιο του νοσοκομείου, ρεμίξ για το νέο τους άλμπουμ και σχεδίαζε τη νέα τους περιοδεία.

«Θα τον θυμόμαστε για την καλοσύνη του, την γενναιοδωρία του, την απίστευτη ευφυία του, τα αποτυχημένα αστεία, τις τρελές ιστορίες και τις ατελείωτες κούπες τσαγιού...» δήλωσαν συγκινημένοι.

Γεννημένος στο Μάντσεστερ, το 1956, ο Άντι Γκιλ σχημάτισε τους Gang of Four to 1976 έχοντας σαφείς επιρροές από την πανκ σκηνή της Νέας Υόρκης-ιδιαιτέρως από τον Τζίμι Χέντριξ- και τροφοδότησε τη μουσική της μπάντας του με δυνατούς και σκληορύς κιαθριστικούς ήχους.

Το πρώτο άλμπουμ της μπάντας κυκλοφόρησε το 1979, με τίτλο «Entertainment» και ανάμεσα στα πιο γνωστά κομμάτια της συμπεριλαμβάνονται τα «At Home He's a Tourist» και «Natural's Not».

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της 40χρονης μουσικής τους διαδρομής βγήκε το 2019 και είχε τίτλο «Happy Now».

Πριν από λίγους μήνες, τoν Σεπτέμβριο του 2019, ο Άντι Γκιλ είχε ξεσηκώσει τους Έλληνες φανς του με το δυναμικό λάιβ που έκανε με τους Gang of Four,, στη σκηνή του Gagarin.

Πηγή: athensvoice.gr