Οργή στην Τουρκία με τον νόμο «παντρέψου τον βιαστή σου»

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Τουρκία νομοσχέδιο που επιτρέπει σε άνδρες που κατηγορούνται ότι βίασαν ή έκαναν σεξ με ανήλικα κορίτσια να αποφεύγουν τη δίωξη εφόσον παντρεύονται τα θύματά τους!

Το νομοσχέδιο που, οι επικριτές του έχουν βαφτίσει «Παντρέψου τον βιαστή σου» ετοιμάζεται να κατατεθεί στα τέλη του μήνα στη Βουλή της Τουρκίας. Ωστόσο, έχει εξοργίσει οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, που υποστηρίζουν ότι ανοίγει τον δρόμο για την παιδική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και αποποινικοποιεί τους βιασμούς και τους γάμους ανηλίκων, ενώ το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών καλεί την κυβέρνηση Ερντογάν να το ακυρώσει. Ένα παρόμοιο νομοσχέδιο που είχαν καταθέσει το 2016 βουλευτές του κόμματος του Ερντογάν και το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων την απαλλαγή των κατηγορουμένων, εφόσον είχαν κάνει σεξ με ανήλικα άτομα «χωρίς απειλές και άσκηση βίας», αποσύρθηκε τελικά μετά τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε.

«Συγχαίρω για το γενναίο έργο τους τους αγωνιστές για τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία, που ορθώνουν ανάστημα σε αυτό το νομοσχέδιο και αντιστέκονται στις αντιδραστικές δυνάμεις που επιδιώκουν να άρουν τη νομική προστασία των κοριτσιών», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα “Independent” η Σουάντ Αμπού Νταγιέχ, ακτιβίστρια της οργάνωσης Equality Now. «Παρόμοιες διατάξεις τύπου “παντρέψου τον βιαστή σου” υπήρχαν στις νομοθεσίες χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, αλλά χάρις στις μακροχρόνιες προσπάθειες ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και βουλευτών η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Μαρόκο, η Τυνησία και η Παλαιστίνα έκλεισαν τα τελευταία χρόνια αυτά τα παραθυράκια. Αντί να προσπαθούν να περάσουν νόμους που βλάπτουν τα δικαιώματα των γυναικών οι Τούρκοι βουλευτές θα έπρεπε να ακολουθήσουν τα προαναφερθέντα παραδείγματα για να αποκρούσουν νόμους που επικυρώνουν τις διακρίσεις μεταξύ των φύλων», πρόσθεσε.

Η νόμιμη ηλικία γάμου στην Τουρκία είναι τα 18, αλλά σύμφωνα με κρατική έκθεση του 2018 για τον παιδικό γάμο, 482.908 ανήλικα κορίτσια παντρεύτηκαν την τελευταία δεκαετία. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το 38% των γυναικών στην Τουρκία έχουν υποστεί σωματική η σεξουαλική κακοποίηση από σύντροφό τους, ενώ όπως ανέφερε η “ We Will Stop Femicide” to 2017 409 γυναίκες πιστεύεται ότι δολοφονήθηκαν από σύντροφο ή συγγενικό τους πρόσωπο. Σημειωτέον ότι το 2014 στη διάρκεια συνόδου κορυφής στην Κωνσταντινούπολη ο Ταγίπ Ερντογάν είχε πει ότι είναι «ενάντια στη φύση» η ισότητα μεταξύ ανδρών κιαι γυναικών…

