Βιρτζίνια: Καραμπόλα 69 οχημάτων - Πάνω από 50 τραυματίες (vids)

Η έντονη ομίχλη κι ο παγωμένος αυτοκινητόδρομος συνέβαλαν στο να γίνει μια τεράστια καραμπόλα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα στην 69η οδό στην ανατολική Βιρτζίνια. Πάνω από 60 οχήματα έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο και στραπατσαρίστηκαν, αφήνοντας πίσω δεκάδες τραυματίες, δύο εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν γνωρίζουμε την αιτία του αρχικού ατυχήματος, αλλά γνωρίζουμε ότι η ομίχλη και οι παγωμένες οδικές συνθήκες ήταν αιτιολογικοί παράγοντες σε αυτή τη συντριβή πολλών οχημάτων» ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Τόνισε ότι λίγο μετά από την καραμπόλα συνέβη στο Westbound I-64, ένα άλλο ατύχημα με οκτώ οχήματα με αποτέλεσμα η κρατική αστυνομία να κλείσει ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο για τρεις ώρες. Φωτογραφίες και αεροφωτογραφίες από τη σκηνή παρουσιάζουν το μέγεθος της καταστροφής, κοντά στη γέφυρα του Queens Creek, βορειοανατολικά του κεντρικού Williamsburg.

Η αστυνομία δήλωσε ότι 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σκηνή και διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα στα τέσσερα νοσοκομεία της περιοχής. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής δήλωσε ότι δύο άτομα υπέστησαν κρίσιμους τραυματισμούς, αλλά αναμενόταν να επιβιώσουν, ενώ άλλοι 11 πολίτες είναι βαριά τραυματισμένοι.

