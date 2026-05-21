Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Από όνειρο σε εφιάλτη: Ορδές τουριστών μετατρέπουν την Ευρώπη σε «θεματικό πάρκο» - Αδιανόητες εικόνες συνωστισμού στη Ρώμη 21-05-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η εικόνα του ανέμελου ευρωπαϊκού καλοκαιριού μοιάζει να καταρρέει υπό το βάρος του μαζικού τουρισμού, καθώς χιλιάδες τουρίστες κατακλύζουν ήδη από τις πρώτες ημέρες της σεζόν τα πιο δημοφιλή σημεία της Ιταλίας και της Ισπανίας. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Η ερώτηση που δεν θα ξεχάσει ποτέ: Ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ που έγινε εκατομμυριούχος μέσω…. Champions League menshouse.gr 10 ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας που το 90% χάνει; menshouse.gr Το ανακοινώνει στη ΔΕΘ παρά τις διαψεύσεις: Τα πάνω κάτω με τον 13ο μισθό instanews.gr Ο Λούζα αποκαλύπτει πλήρως το πλάνο του Νίστρουπ menshouse.gr Τον μέτραγαν λάθος: Αυτό είναι το ποσοστό της νέας δημοσκόπησης για το κόμμα Σαμαρά που τρόμαξε τη ΝΔ instanews.gr Cosmote TV τέλος: Το νέο όνομα, οι τιμές και όσα αλλάζουν για τους συνδρομητές dailymedia.gr Υβριδικό οκταρο-δεκάρι: Σε αυτόν μοιάζει ο Ούγκρεσιτς που παίρνει ο ΠΑΟΚ menshouse.gr Παίρνει πίσω την καταγγελία η Ανθή Βούλγαρη: Η πρώτη αντίδραση μετά τη δίωξη του εισαγγελέα σε βάρος του συζύγου της dailymedia.gr Από όνειρο σε εφιάλτη: Ορδές τουριστών μετατρέπουν την Ευρώπη σε «θεματικό πάρκο» - Αδιανόητες εικόνες συνωστισμού στη Ρώμη SHARE