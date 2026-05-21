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Από όνειρο σε εφιάλτη: Ορδές τουριστών μετατρέπουν την Ευρώπη σε «θεματικό πάρκο» - Αδιανόητες εικόνες συνωστισμού στη Ρώμη

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Η εικόνα του ανέμελου ευρωπαϊκού καλοκαιριού μοιάζει να καταρρέει υπό το βάρος του μαζικού τουρισμού, καθώς χιλιάδες τουρίστες κατακλύζουν ήδη από τις πρώτες ημέρες της σεζόν τα πιο δημοφιλή σημεία της Ιταλίας και της Ισπανίας.

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Από όνειρο σε εφιάλτη: Ορδές τουριστών μετατρέπουν την Ευρώπη σε «θεματικό πάρκο» - Αδιανόητες εικόνες συνωστισμού στη Ρώμη