Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ .

Μια επιζήσασα της σφαγής της Χαμάς στο φεστιβάλ «Nova» αποκάλυψε τα όσα φρικτά έζησε την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Επιζήσασα της σφαγής της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova αποκαλύπτει πώς μια ουλή τής έσωσε τη ζωή - Γιατί την άφησαν οι τρομοκράτες