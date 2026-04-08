Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Αμήχανη στιγμή σε ομιλία του Τζέι Ντι Βανς -Ο Τραμπ τον «στέλνει» στον... τηλεφωνητή εν μέσω συνομιλιών για το Ιράν 08-04-2026 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μια αμήχανη στιγμή είχε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουγγαρία, όταν προσπάθησε να καλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Τσέντι Όσμαν: Πολλά περισσότερα από μία μεταγραφή… menshouse.gr Η δολοφονία της Καρολάιν απ’ τον πιλότο έγινε σειρά: Ποιο κανάλι θα την προβάλλει και πότε dailymedia.gr Βρες ποιος είπε την ατάκα: Εάν κάνεις 10/10 στο αθλητικό κουίζ γνώσεων και μνήμης είσαι mastermind menshouse.gr Low-budget, ελεύθερο πνεύμα και χαλαροί ρυθμοί: Το νησί που ψηφίζουν φέτος οι φοιτητές για οικονομικές διακοπές menshouse.gr Πανηγυρίζουν στον ΣΚΑΪ… dailymedia.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Έφερε σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ instanews.gr Αμήχανη στιγμή σε ομιλία του Τζέι Ντι Βανς -Ο Τραμπ τον «στέλνει» στον... τηλεφωνητή εν μέσω συνομιλιών για το Ιράν SHARE