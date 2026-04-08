Αμήχανη στιγμή σε ομιλία του Τζέι Ντι Βανς -Ο Τραμπ τον «στέλνει» στον... τηλεφωνητή εν μέσω συνομιλιών για το Ιράν

Μια αμήχανη στιγμή είχε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουγγαρία, όταν προσπάθησε να καλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

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