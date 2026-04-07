«Ανθρώπινες ασπίδες» με γυναίκες και παιδιά στήνει το Ιράν απέναντι στο τελεσίγραφο Τραμπ

Σε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας συγκεντρωμένοι Ιρανοί για να αποτρέψουν αμερικανικό χτύπημα.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη λήξη του τελεσιγράφου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, για επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν δεν ανοίξει ξανά το στρατηγικά κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά όπως απείλησε «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».

Το καθεστώς, σε μία «αυθόρμητη κίνηση πολιτών» σχημάτισε «ανθρώπινες αλυσίδες» από παιδιά και γυναίκες, στην πλειονότητά τους, σε γέφυρες και σταθμούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ώστε να αποτρέψει μία ενδεχόμενη επίθεση.

Τα βίντεο με τους ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί σε μία προσπάθεια να προστατεύσουν τη χώρα του, δημοσιοποιούνται μέσα από επίσημους λογαριασμούς του ιρανικού καθεστώτος, με τις επισημάνσεις ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ευρέως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. στην Ουάσιγκτον - 3:30 π.μ. στην Τεχεράνη - για να τερματίσει τον αποκλεισμό του πετρελαίου του Κόλπου, διαφορετικά θα καταστρέψει κάθε γέφυρα και εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν.

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, των οποίων οι πόλεις της ερήμου θα είναι ακατοίκητες χωρίς ρεύμα ή νερό.

Παράλληλα, στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, τα πλήγματα εντάθηκαν με στόχους σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες, ένα αεροδρόμιο και ένα πετροχημικό εργοστάσιο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν πλήγματα στο νησί Kharg, όπου βρίσκεται ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Το Ιράν απάντησε δηλώνοντας ότι δεν θα διστάσει πλέον να χτυπήσει τις υποδομές των γειτόνων του στον Κόλπο και ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε νέα χτυπήματα σε ένα πλοίο στον Κόλπο και σε ένα τεράστιο πετροχημικό συγκρότημα της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: newsbomb.gr