ΗΠΑ: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν τη σύζυγο στρατιώτη λίγες μέρες μετά τον γάμο τους

Η σύζυγος του Αμερικανού στρατιώτη συνελήφθη μέσα σε βάση της Λουιζιάνα, προκαλώντας αντιδράσεις για τη στόχευση οικογενειών στρατιωτικών χωρίς ποινικό μητρώο από την κυβέρνηση.

Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), υπό τη διοίκηση της κυβέρνησης Τραμπ, φέρονται να συνέλαβαν τη σύζυγο ενός λοχία στη στρατιωτική του βάση στη Λουιζιάνα, ενώ εκείνος προετοιμαζόταν για αποστολή.

Η σύλληψη της 22χρονης Άνι Ράμος (Annie Ramos) πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, μόλις λίγες ημέρες μετά τον γάμο της με τον 23χρονο Μάθιου Μπλανκ (Matthew Blank), έναν στρατιώτη που υπηρετεί για περισσότερα από πέντε χρόνια και έχει προηγουμένως υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, όπως ανέφεραν αρχικά οι New York Times την Κυριακή.

Η Ράμος είναι φοιτήτρια Βιοχημείας χωρίς ποινικό μητρώο, ενώ παράλληλα διδάσκει στο κατηχητικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times, εναντίον της εκκρεμούσε μια εντολή απέλασης που είχε εκδοθεί το 2005, όταν ήταν ακόμα βρέφος, επειδή η οικογένειά της δεν είχε παραστεί σε μια ακρόαση του δικαστηρίου μετανάστευσης. Καθώς ο νόμος επιτρέπει σε μετανάστες χωρίς έγγραφα να αποκτήσουν άδεια μόνιμης διαμονής μέσω γάμου, και μελλοντικά να αιτηθούν την υπηκοότητα, η Ράμος και ο Μπλανκ είχαν ήδη προσλάβει δικηγόρο για να ξεκινήσουν τη διαδικασία πριν ακόμα παντρευτούν.

«Κάναμε τα πάντα με τον σωστό τρόπο», δήλωσε ο Μπλανκ στους New York Times.

Το 2020, η Ράμος είχε υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα που προσφέρει προστασία από την απέλαση σε άτομα χωρίς έγγραφα που εισήλθαν στις ΗΠΑ ως παιδιά. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η αίτησή της δεν εξετάστηκε ποτέ, αφού η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε να δέχεται νέους αιτούντες.

Ο Μπλανκ, ο οποίος υπηρετεί στο Φορτ Πολκ της Λουιζιάνα και αναμενόταν να ξεκινήσει εκπαίδευση για την αποστολή του τον επόμενο μήνα, λέει χαρακτηριστικά: «Το σχέδιό μας ήταν να πάμε οδικώς μέχρι εκεί, για να της βγάλω στρατιωτική ταυτότητα και να ενεργοποιήσουμε τα προνόμια που δικαιούται ως σύζυγος στρατιωτικού… Θα μετακόμιζε μαζί μου αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο του Πάσχα.

Αντί γι’ αυτό, την άρπαξαν μέσα από τα χέρια μου».

Η περιπέτεια της Ράμος αποτελεί μία από τις πολλές περιπτώσεις που διαψεύδουν τις αρχικές δεσμεύσεις του Τραμπ ότι η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική θα στόχευε κατά προτεραιότητα στην απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών. Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των απελάσεων, η εκστρατεία αυτή πλήττει πλέον όλο και περισσότερους συγγενείς στρατιωτικών ή ακόμη και βετεράνους, παραβλέποντας την προσφορά τους στην υπεράσπιση της χώρας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times, στις 2 Απριλίου ο Μπλανκ και η Ράμος πήγαν στο κέντρο επισκεπτών του Φορτ Πολκ μαζί με τους γονείς του. Είχαν μαζί τους το πιστοποιητικό γέννησής της, το διαβατήριό της από την Ονδούρα, την άδεια γάμου τους και τη στρατιωτική ταυτότητα του Μπλανκ. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν αν η Ράμος διέθετε βίζα ή πράσινη κάρτα, η οικογένεια εξήγησε ότι δεν είχε ακόμη τα έγγραφα, διευκρινίζοντας όμως ότι ο δικηγόρος τους είχε ήδη προετοιμάσει τα πάντα για την κατάθεση της αίτησής της.

‘Ενας υπάλληλος απάντησε ότι θα έβρισκαν μια λύση και έκανε αρκετά τηλεφωνήματα. Σύντομα κατέφθασε ένας επόπτης και μαζί του ένας αξιωματικός του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της βάσης, ο οποίος ενημέρωσε ότι θα επικοινωνούσε με την ICE και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Αμέσως μετά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στην Ράμος και την επιβίβασαν σε όχημα της στρατιωτικής αστυνομίας για να τη μεταφέρουν σε άλλο κτίριο, όπου κρατήθηκε σε έναν χώρο που η οικογένεια του Μπλανκ περιέγραψε ως αίθουσα ανάκρισης.

Αργότερα έφτασαν στο σημείο τρεις πράκτορες της ICE. Οι γονείς του Μπλανκ δήλωσαν στην εφημερίδα ότι οι πράκτορες έδειχναν μετανιωμένοι και τους εξήγησαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να συλλάβουν την Άνι, καθώς οι εντολές που είχαν ήταν δεσμευτικές.

Η μητέρα του Μπλανκ, Τζεν Ρίκλινγκ (Jen Rickling), πρόσθεσε: «Τους παρακάλεσα να μην την πάρουν… Είπαν ότι οι ανώτεροι τους ανάγκασαν να το κάνουν».

Η Ράμος μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κέντρο κράτησης στο Μπαζίλ (Basile) της Λουιζιάνα. Όταν η οικογένεια του Μπλανκ την επισκέφθηκε μέρες αργότερα, δεν τους επετράπη να εισφέρουν κανένα έγγραφο, εμποδίζοντάς την να υπογράψει μια ολοκληρωμένη αίτηση για πράσινη κάρτα.

Πηγή: news247.gr