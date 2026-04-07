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Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Σκληρές εικόνες

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Επίθεση πραγματοποιήθηκε στο ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης. Αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή.

 

Ο δημοσιογράφος του TGRT, Χανιφί Μπαγιάρ, ανέφερε ότι ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν.

Έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το προξενείο.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι τρία άτομα που επιχείρησαν επίθεση μπροστά από το κτίριο του προξενείου εξουδετερώθηκαν από αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν άμεσα.

 

 

 

 

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Σκληρές εικόνες