Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Σκληρές εικόνες

Ο δημοσιογράφος του TGRT, Χανιφί Μπαγιάρ, ανέφερε ότι ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν.
Έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το προξενείο.
Το Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι τρία άτομα που επιχείρησαν επίθεση μπροστά από το κτίριο του προξενείου εξουδετερώθηκαν από αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν άμεσα.
#SONDAKİKA— Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13) April 7, 2026
Beşiktaş ilçesinde bulunan,
İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/NOuA6R0vr1
#SONDAKİKA | Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde hareketli anlar;— VİZÖR HABER (@vizorhber) April 7, 2026
📌Silah sesleri duyuldu. Çatışma çıktığı bilgileri geliyor.
📌Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/GLYCFPlOvX
#SONDAKİKA | Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde hareketli anlar;— VİZÖR HABER (@vizorhber) April 7, 2026
📌Silah sesleri duyuldu. Çatışma çıktığı bilgileri geliyor.
📌Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/GLYCFPlOvX
⚪️ İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde yaşananlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi; pic.twitter.com/cr6adVWYiI https://t.co/xr8Rtn3FI6— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) April 7, 2026