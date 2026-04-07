Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Σκληρές εικόνες

Ο δημοσιογράφος του TGRT, Χανιφί Μπαγιάρ, ανέφερε ότι ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν.

Έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το προξενείο.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι τρία άτομα που επιχείρησαν επίθεση μπροστά από το κτίριο του προξενείου εξουδετερώθηκαν από αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν άμεσα.

#SONDAKİKA

Beşiktaş ilçesinde bulunan,

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/NOuA6R0vr1