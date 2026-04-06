Επίθεση στις πετροχημικές εγκαταστάσεις South Pars στο Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται σε όλα τα επίπεδα, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν συνεχώς χτυπήματα και τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται σε πολλαπλά μέτωπα.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε τη Δευτέρα σε επίθεση που είχε ως στόχο τον ίδιο, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για την δολοφονία του. Την ίδια στιγμή, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταδίδει ότι πραγματοποιήθηκε νέα επίθεση εναντίον των πετροχημικών εγκαταστάσεων South Pars στην πόλη Ασαλούγιε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, επιβεβαίωσε ότι ο IDF εξαπέλυσε ισχυρή επίθεση κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν, τονίζοντας ότι «αυτή η βασική εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν».

Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον της Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα άτομα -ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 80 ετών, ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών και μια γυναίκα ηλικίας 35 ετών. Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης, προκλήθηκαν ζημιές και στο κεντρικό Ισραήλ από βόμβες διασποράς που προήλθαν από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο. Οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο Ραμάτ Γκαν, το Γκιβατάιμ, το Μπνέι Μπρακ και το Πετάχ Τίκβα. Πλάνα από το Ραμάτ Γκαν δείχνουν ότι ένα κτίριο δέχτηκε άμεσο χτύπημα από μία από τις βόμβες, ενώ ισραηλινά ΜΜΕ κάνουν λόγο για έναν τραυματία.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, καλώντας το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας για πλήγματα σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές. Σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για «κόλαση» σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε ότι οι «απερίσκεπτες κινήσεις» των ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσουν σε γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή, τονίζοντας ότι «όλη η περιοχή θα καεί» εάν συνεχιστεί η κλιμάκωση.

Στην ίδια γραμμή, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους» για ΗΠΑ και Ιράν, κάνοντας λόγο για «νέα τάξη» στον Περσικό Κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο καθεστώς της ναυσιπλοΐας.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας, ότι «με άδεια του Ιράν» 15 πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ οι επιθέσεις της Τεχεράνης κατά κρατών του Κόλπου εντείνονται.

Νωρίτερα, δημοσίευμα του Axios αναφέρει ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών συζητούν τους όρους μιας πιθανής 45ήμερης εκεχειρίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα

με αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμάιλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει διαμορφώσει τη διπλωματική της απάντηση προς τις ΗΠΑ και θα την ανακοινώσει σύντομα, σύμφωνα με το SNN, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί Μπουμπιγιάν του Κουβέιτ δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» του Ιράν, η οποία μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μέτωπο των απωλειών, 34 άτομα έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, -μεταξύ των οποίων έξι παιδιά- κατά την διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Λίβανο. Στο Ισραήλ, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην Χάιφα, αφού οι σοροί τους ανασύρθηκαν από ομάδες έρευνας και διάσωσης από τα ερείπια ενός κτιρίου, ανέφεραν οι αρχές τη Δευτέρα.

Νωρίτερα την Δευτέρα, ελληνικοί Patriot που είναι εγκαταστημένοι στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν με ένα βλήμα εχθρικό drone.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπονόησε ότι το Ισραήλ βοήθησε τις ΗΠΑ στη διάσωση του δεύτερου πιλότου από το πλήρωμα του αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί στο Ιράν, το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που καταδικάστηκε για απόπειρα εισβολής σε στρατιωτική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια των ταραχών τον Ιανουάριο, ανέφεραν τα κρατικά ΜΜΕ τη Δευτέρα, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επικύρωσε την ποινή του.

Πηγή: newsbomb.gr