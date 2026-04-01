Κριμαία: 29 νεκροί από συντριβή ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφος Antonov An-26

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο μεταγωγικό σημειώθηκε μηχανική βλάβη.

Μεταγωγικό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 επιβαίνοντες σε αυτό, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή του στο υπουργείο Άμυνας.

Η επαφή με το αεροσκάφος Antonov An-26 χάθηκε περί τις 18:00 (σ.σ. ώρα Μόσχας και Ελλάδας), ερευνητές του υπουργείου Άμυνας εργάζονται στον τόπο της συντριβής, σημείωσε το πρακτορείο.

Στα θύματα συγκαταλέγονται τα έξι μέλη του πληρώματος και οι 23 επιβάτες, πάντα κατά την πηγή του TASS στο υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, δεν διαπιστώθηκε ότι το αεροσκάφος είχε χτυπηθεί από ουκρανικό αντιαεροπορικό σύστημα, ενώ το επικρατέστερο σενάριο με βάση τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα που διενεργείται είναι πως υπέστη τεχνική βλάβη.

Πηγή: newsbomb.gr