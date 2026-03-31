Νέες απειλές του Ισραήλ: Όλα τα σπίτια σε λιβανέζικα χωριά θα καταστραφούν

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν κοστίσει τη ζωή σε 1.247 ανθρώπους.

Όλα τα σπίτια σε λιβανέζικα χωριά κοντά στα σύνορα θα ισοπεδωθούν, υιοθετώντας το «μοντέλο Ράφα και Μπεΐτ Χανούν» από τη Γάζα, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, σε μια δήλωση-ευθεία απειλή προς τον άμαχο πληθυσμό του Λιβάνου, η οποία κλιμακώνει την ήδη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υπογράμμισε επίσης ότι κανείς από τους περίπου 600.000 Λιβανέζους που έχουν διαφύγει από τον Νότο δεν θα επιστρέψει πριν διασφαλιστεί η «απόλυτη ασφάλεια» των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ.

Το Ισραήλ σχεδιάζει τη δημιουργία μιας μόνιμης ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, η οποία θα εκτείνεται υπό ισραηλινό έλεγχο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι και τις γέφυρές του, καταλαμβάνοντας έκταση που προσεγγίζει το ένα δέκατο της λιβανέζικης επικράτειας.

Ο Κατζ περιέγραψε το εγχείρημα ως μια αμυντική γραμμή κατά των αντιαρματικών πυραύλων, στοχεύοντας στην εξουδετέρωση των επίλεκτων δυνάμεων «Ραντγουάν» της Χεζμπολάχ και της εξάλειψης των εξοπλιστικών της υποδομών στον Νότο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού, η Χεζμπολάχ έχει εξαπολύσει περίπου 5.000 ρουκέτες, πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν κοστίσει τη ζωή σε 1.247 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται 124 παιδιά και 52 υγειονομικοί, ενώ οι απώλειες των μαχητών της Χεζμπολάχ εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τους 400.

Αυτή αποτελεί τη δεύτερη μείζονα πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ από το 2024, έτος κατά το οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν εξοντώσει τον ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, καθώς και χιλιάδες μέλη της. Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός καταγράφει δέκα απώλειες στρατιωτών στις μάχες με τη λιβανέζικη οργάνωση, η οποία συγκροτήθηκε το 1982 από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Πηγή: ethnos.gr