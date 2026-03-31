Όχι, μπράβο του: Οι παρτίδες γκολφ του Τραμπ κόστισαν πάνω από 100 εκατ. στους Αμερικανούς

Οι συχνές εξορμήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα γήπεδα γκολφ συνεχίζουν να προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις, καθώς το κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους ξεπερνά ήδη τα 100 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με ανάλυση της HuffPost στις ΗΠΑ, οι δαπάνες για μετακινήσεις και μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με τις παρτίδες γκολφ του Τραμπ έχουν φτάσει τα 101,2 εκατ. δολάρια από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2025.

Πρόκειται για ένα ποσό που, κατά την πρώτη του θητεία, χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να συσσωρευτεί, ενώ αντιστοιχεί ήδη στα δύο τρίτα των συνολικών σχετικών εξόδων της περιόδου 2016–2020.

Αν ο ίδιος ρυθμός συνεχιστεί, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της δεύτερης θητείας του Τραμπ το συνολικό κόστος θα μπορούσε να αγγίξει τα 300 εκατ. δολάρια.

Η πιο πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στο West Palm Beach της Φλόριντα, στα τέλη Μαρτίου, αποτέλεσε την 56η επίσκεψή του στο συγκεκριμένο συγκρότημα από την ορκωμοσία του και ήταν η 110η ημέρα που πέρασε συνολικά σε ιδιόκτητο γήπεδο. Με άλλα λόγια, έχει παίξει γκολφ σε περισσότερες από μία στις τέσσερις ημέρες της προεδρίας του.

Έντονη κριτική εν μέσω οικονομικής πίεσης

Η συχνότητα και το κόστος των επισκέψεων του Τραμπ έχουν προκαλέσει έντονη κριτική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ζωής.

«Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύονται και οι Αμερικανοί σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν μια ολοένα και πιο σοβαρή κρίση κόστους ζωής, ο πρόεδρος έχει δαπανήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια δημόσιου χρήματος για να κάνει εμφανίσεις προώθησης στα γήπεδα γκολφ του και να συναναστρέφεται εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους», δήλωσε ο Τζόρνταν Λίμποβιτς της οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αν ήθελε [ο Τραμπ] πραγματικά να βοηθήσει τους Αμερικανούς που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, θα μπορούσε να κάνει την αρχή σταματώντας να δαπανά τα χρήματά τους για να πηγαίνει στα γήπεδα γκολφ του».

Πώς προκύπτει το υψηλό κόστος των παρτίδων γκολφ του Τραμπ

Οι υπολογισμοί βασίζονται σε προηγούμενη έκθεση του 2019 του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (Government Accountability Office), η οποία είχε εξετάσει τις μετακινήσεις του Τραμπ για γκολφ στην αρχή της πρώτης του θητείας.

Η έκθεση είχε καταλήξει ότι μόλις τέσσερα ταξίδια στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις αρχές του 2017 κόστισαν 13,6 εκατ. δολάρια. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονταν τα έξοδα για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, οι πτήσεις του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, καθώς και η μεταφορά των οχημάτων της προεδρικής συνοδείας με στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-17.

Η φύλαξη των περιοχών όπου βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποτελεί βασικό παράγοντα της εκτόξευσης του κόστους. Στην περίπτωση του Μαρ-α-Λάγκο, η επιτήρηση επεκτείνεται και στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου αναπτύσσονται σκάφη της ακτοφυλακής και δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Τα πιο ακριβά ταξίδια του Τραμπ

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 17 ταξίδια αποκλειστικά στο Μαρ-α-Λάγκο και αρκετά ακόμη που συνδυάζουν και άλλες στάσεις. Κάθε επίσκεψη εκεί εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 3,4 εκατ. δολάρια, καθιστώντας το την ακριβότερη επιλογή.

Παράλληλα, έχει επισκεφθεί οκτώ φορές το γήπεδο του στο Μπέντμινστερ στο Νιου Τζέρσεϊ, με κόστος περίπου 1,1 εκατ. δολάρια ανά ταξίδι, καθώς και το συγκρότημα Doral στη Φλόριντα, όπου κάθε επίσκεψη φτάνει τα 2,7 εκατ. δολάρια.

Το πιο δαπανηρό ταξίδι μέχρι σήμερα ήταν εκείνο στη Σκωτία, με συνολικό κόστος 9,7 εκατ. δολάρια, το οποίο συνδυάστηκε με την παρουσία του στα εγκαίνια νέου γηπέδου σε ιδιοκτησία του.

«Εκτελεστικός χρόνος» ή αναψυχή;

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να χαρακτηρίζει τις εξόδους του προέδρου για γκολφ ως «εκτελεστικό χρόνο» (executive time), ένας όρος που εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά στο δημόσιο πρόγραμμά του.

Όταν ζητήθηκαν διευκρινίσεις για το αν ο όρος αυτός περιλαμβάνει δραστηριότητες αναψυχής, η απάντηση του γραφείου Τύπου ήταν λιτή: «ο εκτελεστικός χρόνος είναι εκτελεστικός χρόνος».

Η διατύπωση αυτή έχει εντείνει τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες του Τραμπ συνδέονται με τα καθήκοντα του προέδρου ή αποτελούν προσωπικές επιλογές με δημόσιο κόστος.

Πηγή: iefimerida.gr