Η ΑΙ «συσκευή θανάτου» του Ισραήλ που εκτέλεσε 250 σημαντικούς Ιρανούς σε 30 ημέρες (vid)

Πριν την εκκίνηση της Operation Epic Fury, πριν αρχίσουν δηλαδή, οι ΗΠΑ με το Ισραήλ τις επιθέσεις στο Ιράν, μοίρασαν ευθύνες. Δηλαδή, τις αποστολές που θα αναλάμβανε να φέρει εις πέρας, κάθε χώρα.

Σύμφωνα με την Washington Post οι Ισραηλινοί χρεώθηκαν “να κυνηγούν και να σκοτώνουν Ιρανούς ηγέτες ανελέητα, χρησιμοποιώντας μια συσκευή πληροφοριών που έχει συσταθεί, για να δολοφονεί με θανατηφόρα ικανότητα”.

Practice makes perfect – Πώς εξελίχθηκε το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει μακρά παράδοση στοχευμένων τακτικών δολοφονίας, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση όλων την ανατίναξη βομβητών μελών της Χεζμπολάχ, μέσω γραπτού μηνύματος που εστάλη την ίδια ημέρα και ώρα.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στις συσκευές, κατά την παραγωγή τους. Αργότερα, αποκαλύφθηκε και ότι την εντολή την είχε δώσει ο Νετανιάχου.

Μια άλλη περίπτωση είναι το drone που εκτόξευσε πύραυλο στο διαμέρισμα που βρισκόταν ο ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαΐλ Χανίγιε, στη Γάζα.

Τονίζεται ότι οι Ισραηλινοί δουλεύουν επί δεκαετίες στο πώς να σκοτώνουν και η πρακτική των χρόνων που επιτίθενται στη Γάζα, το Λίβανο και το Ιράν τους έχει βοηθήσει να εξελιχθούν.

Παράλληλα, έχουν αυξήσει το δίκτυο των κατασκόπων τους, αλλά και τις κυβερνοδιεισδύσεις σε κάμερες δρόμων, πλατφόρμες πληρωμών και ό,τι άλλο μπορεί να τους δώσει πληροφορίες για τους στόχους.

Προ ολίγων ετών, δημιούργησαν μια βάση στην οποία περνούν όλα τα δεδομένα και η ΑΙ εξάγει στοιχεία για τη ζωή και τις κινήσεις αυτών που θέλουν να εξαλείψουν.

Όπως μπορείτε να διαβάσετε στη Long War Journal, αμερικανική ιστοσελίδα που ασχολείται με πολέμους και δημιούργησε το μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ινστιτούτο, Foundation for Defense of Democracies από την αρχή του πολέμου έως σήμερα, έχουν “εξοντωθεί” περισσότεροι από 250 “ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, κατά τα αρχεία των Israeli Defense Forces (IDF)”. Πρώτος στη λίστα ήταν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όλοι oι στόχοι εκτελέστηκαν με τη “συσκευή δολοφονίας” επί της οποίας δουλεύει επί δεκαετίες το Ισραήλ και τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε “νέα επίπεδα θανατηφόρας ικανότητας, σύμφωνα με ανώτερους ισραηλινούς στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών”.

Το θέμα με το Ιράν είναι πως όταν κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν δέκα.

Πώς λειτουργεί η συσκευή του θανάτου

Αναλυτές άμυνας έχουν διευκρινίσει σε media, όπως το People’s Dispatch πώς λειτουργεί η “συσκευή θανάτου” των Ισραηλινών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Maven Smart System, κεντρική πλατφόρμα ΑΙ που συχνά αναφέρεται ως mother launcher και κατασκευάστηκε από την Palantir, εταιρεία με λογισμικό που “τροφοδοτεί τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, καθοδηγούμενων από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε κρίσιμες κυβερνητικές και εμπορικές επιχειρήσεις στη Δύση, από τα εργοστάσια μέχρι την πρώτη γραμμή”.

Ενσωματώνει πολλαπλές ροές δεδομένων και λειτουργεί ως το κεντρικό νευρικό σύστημα του “εγκεφάλου” (βλ. πολέμου), καθώς λαμβάνει τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων, από υποκλοπές επικοινωνιών, δορυφορικές εικόνες, όσα συμβαίνουν στα social networks και όσα μαρτυρούν οι κατάσκοποι και τα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο.

Παλαιότερα, όλα αυτά τα στοιχεία τα επεξεργάζονταν άνθρωποι και ήθελαν ημέρες, μέχρι να καταλήξουν σε πρότυπα συμπεριφοράς. Τώρα, χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα, για τον εντοπισμό και το χτύπημα του στόχου. Μόλις βγει η πληροφορία, αναλαμβάνει δράση ο στρατός.

Σύμφωνα πάντα, με τις πληροφορίες των ειδικών, φέτος το σύστημα ανανεώθηκε και απέκτησε τη δυνατότητα εντοπισμού στόχων ηγεσίας υψηλής αξίας (Ηigh-Value Leadership Targets -HVT).

Από τον εντοπισμό του στόχου, στην εξόντωση

Άπαξ και εντοπιστεί ο HVT, δίνεται το σήμα στον στρατό να ενεργήσει. Η πιο σύντομη μέθοδος που επιστρατεύεται είναι micro drones, που διαθέτουν “ακρίβεια παράθυρου διαμερίσματος”.

Πρόκειται για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να πλοηγούνται μέσα σε κτήρια (έως και φρεάτια εξαερισμού) ώστε να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα ενός στόχου, μέσω αναγνώρισης προσώπου.

Έχουν πάνω τους πυρομαχικά, που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αστικά περιβάλλοντα -ώστε να θανατώνεται ο στόχος, δίχως να καταστρέφεται όλο το κτήριο.

Τα “μεταφέρουν” F-15 και F-16 και τα απελευθερώνουν σε σμήνη, πάνω από το Ιράν ή όποια άλλη περιοχή είναι στόχος. Έτσι, ταξιδεύουν για εκατοντάδες μέτρα, δίχως να χρειάζονται σημείο εκτόξευσης εδάφους.

Οι πύραυλοι που χειρίζεται η ΑΙ

Στις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες θανάτου των Ισραηλινών, είναι και οι υπερηχητικοί πύραυλοι, που έχουν τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης, ενόσω είναι στον αέρα.

Έχει καταγραφεί περίπτωση που πύραυλος εκτράπηκε όταν αισθητήρες ΑΙ ανίχνευσαν τον στόχο να κινείται από ένα εμπορικό γραφείο σε ένα διαμέρισμα. Έτσι, άλλαξε προορισμό, σε πραγματικό χρόνο.

Η υπερηχητική ικανότητα προσφέρει τη δυνατότητα παράκαμψης των συστημάτων αεράμυνας, που δυσκολεύονται να παρακολουθούν ταυτόχρονα πολλαπλά, ταχέως μεταβαλλόμενα προφίλ πτήσης.

Πηγή: news247.gr

