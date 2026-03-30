Unabomber: Ο serial killer με IQ 167 που οδήγησε μόνος τις Αρχές μέχρι την πόρτα του

Ήταν 3 Απριλίου του 1996, όταν Ομοσπονδιακοί Πράκτορες στις ΗΠΑ περικύκλωναν μια απομονωμένη ξύλινη καλύβα στα δάση της Μοντάνα, έμπαιναν αποφασιστικά στο εσωτερικό της και οδηγούσαν έξω Τεντ Καζίνσκι.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η μορφή της απεριποίητης φιγούρας που είχαν μπροστά στα μάτια τους ήταν ένας κουκουλοφόρος άνδρας με σκούρα γυαλιά από το σκίτσο σε αφίσα «καταζητείται».

Για σχεδόν 18 χρόνια, ο Unabomber ήταν ένας από τους πιο καταζητούμενους εγκληματίες στις ΗΠΑ, ένας μυστηριώδης άνδρας του οποίου οι ερασιτεχνικές βόμβες-δέματα αποστέλλονταν χωρίς σαφές κίνητρο ή σταθερό μοτίβο. Αλλά έκαναν τεράστια ζημιά και το BBC ξεδιπλώνει σε άρθρο του την ιστορία του serial killer που οδήγησε μόνος του τις Αρχές στα ίχνη του.

Αυτό που τελικά τον παγίδευσε ήταν τα ίδια του τα γραπτά. Δύο μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες συμφώνησαν να δημοσιεύσουν το αντιτεχνολογικό του μανιφέστο, αν υποσχόταν ότι δεν θα σκότωνε ξανά.

Το ιδιαίτερο ύφος του αναγνωρίστηκε πρώτα από τη σύζυγο του αδελφού του, την οποία δεν είχε καν γνωρίσει ποτέ. Όπως σημείωσε ο Krishnan Guru-Murthy του BBC Newsnight, «ο ακαδημαϊκός που εγκατέλειψε τα πάντα για να ζήσει σε μια πρωτόγονη καλύβα είχε αφήσει ίχνη μέχρι στην ίδια του την πόρτα».

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