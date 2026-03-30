Μια μητέρα τεσσάρων παιδιών αποφασίζει το μέλλον του OnlyFans

Η Αικατερίνα Τσουντνόβσκι είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών που, σύμφωνα με το διαδικτυακό βιογραφικό της «απολαμβάνει να περνά χρόνο με την οικογένειά της και να διδάσκει στα παιδιά της τη σημασία της προσφοράς και της βοήθειας προς τους άλλους».

Η γεννημένη στην Ουκρανία Τσουντνόβσκι, γνωστή ως Katie, βρίσκει γαλήνη σε περιπάτους στην παραλία, ενώ σε πολλές συνεντεύξεις της έχει μιλήσει για τη δέσμευσή της στη φιλανθρωπία, τη στήριξή της στην έρευνα για τον καρκίνο και τη δουλειά της ως δικηγόρος σε μια τεχνολογική εταιρεία. Η πορνογραφία δεν αναφέρεται πουθενά.

Τι γίνεται όμως τώρα, μετά τον θάνατο του συζύγου της από καρκίνο σε ηλικία μόλις 43 ετών; Τι αλλάζει από τη στιγμή που πεθαίνοντας, ο Λεονίντ Ραντβίνσκι της αφήνει τον έλεγχο του δημιουργήματός του που δεν είναι άλλο από την πλατφόρμα ενηλίκων OnlyFans. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο success story που βρίσκεται πλέον στο μεταίχμιο μιας νέας εποχής.

Όπως γράφει ο Guardian, η Τσουντνόβσκι αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησης που έκανε τον σύζυγό της δισεκατομμυριούχο πριν τα 40. Το μερίδιο της οικογένειας αποτιμάται περίπου στα 5,5 δισ. δολάρια.

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