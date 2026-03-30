Αντιφατικά μηνύματα Τραμπ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν» αλλά και «θέλω πολύ να τους πάρουμε το πετρέλαιο»

Αντιφατικά μηνύματα για την πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδυάζοντας δηλώσεις περί προόδου στις διαπραγματεύσεις με ανοιχτές απειλές στρατιωτικής δράσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη εξελίσσονται θετικά, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει ήδη αποδεχθεί μεγάλο μέρος του αμερικανικού σχεδίου. «Pιστεύω πως θα κάνουμε συμφωνία μαζί τους, είμαι αρκετά σίγουρος», προσθέτοντας ωστόσο ότι «έχουμε ήδη αλλαγή καθεστώτος».

Ο ίδιος συνέδεσε τον ισχυρισμό αυτό με τις απώλειες στην ιρανική ηγεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, σημειώνοντας ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν να κάνουν με διαφορετικούς ανθρώπους από ποτέ».

«Είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα ανθρώπων. Θα το χαρακτήριζα αλλαγή καθεστώτος», ανέφερε, σύμφωνα με το AFP.

«Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Συμφωνούν μαζί μας στο σχέδιο», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σχετικά γρήγορα.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ από το πρωί της Δευτέρας και για τις επόμενες ημέρες, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ένδειξη σεβασμού».

.@POTUS: "I do see a deal in Iran, yeah. Could be soon." pic.twitter.com/vr9CVkNvDa — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έκρυψε τη δυσπιστία του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «διαπραγματευόμαστε μαζί τους και μετά πάντα πρέπει να τους βομβαρδίζουμε», υπογραμμίζοντας την ασταθή φύση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ επανέφερε το σενάριο στρατιωτικής κατάληψης του νησιού Χαργκ, του βασικού εξαγωγικού κόμβου πετρελαίου του Ιράν στον Περσικό Κόλπο. «Ίσως πάρουμε το Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο νησί «για κάποιο διάστημα». Αναφερόμενος στις ιρανικές δυνατότητες άμυνας, υποστήριξε ότι «δεν νομίζω ότι έχουν άμυνα εκεί – θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα».

Το νησί Χαργκ αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, από όπου διακινείται μεγάλο μέρος της παραγωγής της χώρας προς τις διεθνείς αγορές, γεγονός που το καθιστά στρατηγικό στόχο με πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη πραγματοποιήσει αεροπορικά πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο νησί, ενώ η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με νέα πλήγματα ή ακόμη και με χερσαίες επιχειρήσεις σε χώρες του Κόλπου σε περίπτωση ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός της.

Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο «αλλαγής καθεστώτος» στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει ήδη συντελεστεί μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου.

«Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε να κάνουμε τώρα είναι τελείως διαφορετικοί – είναι πολύ επαγγελματίες», ανέφερε.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς του ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ο οποίος φέρεται να τον διαδέχθηκε, είναι είτε νεκρός είτε βαριά τραυματισμένος. «Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτόν. Έχει εξαφανιστεί», δήλωσε.