Ιταλία: Κλοπή έργων τέχνης Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς από μουσείο κοντά στην Πάρμα

Τρεις πολύτιμοι πίνακες των Auguste Renoir, Paul Cézanne και Henri Matisse εκλάπησαν τον Μάρτιο από μουσείο στη βόρεια Ιταλία, σύμφωνα με ανακοίνωση των καραμπινιέρων.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής, όταν τέσσερις μασκοφόροι εισέβαλαν στην έπαυλη του Fondazione Magnani Rocca, στην πόλη Traversetolo, κοντά στην Πάρμα.

Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη, αφαίρεσαν τρεις πίνακες και στη συνέχεια διέφυγαν μέσα από το πάρκο του μουσείου, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα έργα που εκλάπησαν είναι:

«Τα Ψάρια» (1917) του Auguste Renoir

«Νεκρή Φύση με κεράσια» (1885-1887) του Paul Cézanne

«Οδαλίσκη στη βεράντα» (1922) του Henri Matisse

Οι Καραμπινιέροι έχουν ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του μουσείου όσο και γειτονικών κτιρίων, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες.

Το ίδρυμα φιλοξενεί τη σημαντική συλλογή του ιστορικού τέχνης Luigi Magnani, η οποία περιλαμβάνει έργα κορυφαίων δημιουργών όπως οι Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Francisco Goya, Claude Monet και Giorgio Morandi.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκηση του μουσείου σχετικά με το περιστατικό.

Πηγή: ertnews.gr