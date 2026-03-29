ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την χώρα ενάντια στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ

Μεγάλες διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την τρίτη επανάληψη των συγκεντρώσεων No Kings που προηγουμένως είχαν προσελκύσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι διοργανωτές λένε ότι διαμαρτύρονται για τις πολιτικές που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν, της μεταναστευτικής πολιτικής και του αυξανόμενου κόστους ζωής.

«Ο Τραμπ θέλει να μας κυβερνά ως τύραννος. Αλλά αυτή είναι η Αμερική και η εξουσία ανήκει στον λαό - όχι στους επίδοξους βασιλιάδες ή στους δισεκατομμυριούχους φίλους τους», ανέφεραν οι διοργανωτές.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αποκάλεσε τις διαμαρτυρίες «Συνεδρίες Θεραπείας Διαταραχής Τραμπ» και είπε ότι οι μόνοι που νοιάζονται «είναι οι δημοσιογράφοι που πληρώνονται για να τις καλύπτουν».

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε σχεδόν κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ: Από την Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον, το Λος Άντζελες, έως την Βοστώνη, το Νάσβιλ και το Χιούστον. Πλήθη συγκεντρώθηκαν επίσης σε μικρότερες πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα.

Όπως και σε προηγούμενες εκδοχές του κινήματος No Kings, οι διαδηλωτές κρατούσαν ομοιώματα του Τραμπ, του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης, ζητώντας την αποπομπή και τη σύλληψή τους.

Μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις του κινήματος No Kings πραγματοποιήθηκε στη Μινεσότα, όπου δύο Αμερικανοί πολίτες, η Ρενέ Νικόλ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, τον Ιανουάριο. Χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν τους δρόμους το Σάββατο με πινακίδες και πληθώρα Δημοκρατικών υψηλού προφίλ ανέβηκαν επίσης στη σκηνή έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου της Πολιτείας στο Σεντ Πολ.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέβηκε επίσης στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Streets of Minneapolis».

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν επίσης την Times Square της Νέας Υόρκης, διαδηλώνοντας στη γειτονιά Midtown του Μανχάταν. Η αστυνομία αναγκάστηκε να κλείσει τους συνήθως πολυσύχναστους δρόμους για να δώσει χώρο στα πλήθη. Τον Οκτώβριο, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και στους πέντε δήμους της πόλης.

Οι διαμαρτυρίες δεν ήταν χωρίς επεισόδια. Στο Λος Άντζελες, δύο άτομα συνελήφθησαν για επίθεση σε ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Σε δήλωσή του στο X, ανέφερε ότι δύο αστυνομικοί χτυπήθηκαν με τσιμεντόλιθους και λάμβαναν ιατρική περίθαλψη, αφού μια ομάδα, όπως την χαρακτήρισε, «1.000 ταραξίες» περικύκλωσε το Ομοσπονδιακό Κτίριο Royalbal και άρχισε να πετάει πέτρες και άλλα αντικείμενα σε πράκτορες του DHS.

Αλλού στην πόλη, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) δήλωσε ότι έγιναν «πολλαπλές συλλήψεις» αφού οι διαδηλωτές δεν υπάκουσαν στις εντολές διασποράς σε μια περιοχή κοντά σε μια ομοσπονδιακή φυλακή.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές χρησιμοποίησαν «μη θανατηφόρα μέτρα» για να ελέγξουν τα πλήθη στην περιοχή, αφού προειδοποίησαν τους διαδηλωτές να μην «προσπαθήσουν να γκρεμίσουν την πύλη και να μην πετάνε αντικείμενα».

Το Reuters ανέφερε ότι συλλήψεις έγιναν επίσης στο Ντάλας, μετά από «μικρές συμπλοκές που ξέσπασαν» όταν αντιδιαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και διέκοψαν την πορεία No Kings.

Αμερικανοί ομογενείς στο εξωτερικό συγκεντρώθηκαν επίσης για διαμαρτυρίες σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο και η Λισαβόνα.

Αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ κινητοποίησαν την Εθνοφρουρά, αλλά οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι εκδηλώσεις είναι ειρηνικές.

Πηγή: cnn.gr