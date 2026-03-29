Νετανιάχου: «Η είσοδος στον Καθολικό Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο απαγορεύτηκε για λόγους ασφαλείας»

«Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο (Πιερμπατίστα) Πιτσαμπάλα να τελέσει λειτουργία σήμερα το πρωί στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο X.
«Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και της ομάδας του».
Ωστόσο, το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι καταρτίζεται ένα σχέδιο για να διασφαλιστεί ότι οι Χριστιανοί πιστοί θα μπορούν να τελούν τις τελετές τους κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.
«Δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα για τους Χριστιανούς όλου του κόσμου, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ καταρτίζουν ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους ηγέτες των εκκλησιών να προσκυνήσουν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες», ανέφερε.
Πηγή: cnn.gr