Νετανιάχου: «Η είσοδος στον Καθολικό Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο απαγορεύτηκε για λόγους ασφαλείας»

Μετά τις αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο, το Γραφείο Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού απαντά ότι αυτό συνέβη «από ανησυχία για την ασφάλειά του», ενώ αναφέρει ότι δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση.

«Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο (Πιερμπατίστα) Πιτσαμπάλα να τελέσει λειτουργία σήμερα το πρωί στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο X.

«Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και της ομάδας του».

The Prime Minister's Office:

Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three monotheistic religions in Jerusalem with ballistic missiles. In one strike, missile fragments crashed meters from the Church of the Holy Sepulchre. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 29, 2026

Ωστόσο, το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι καταρτίζεται ένα σχέδιο για να διασφαλιστεί ότι οι Χριστιανοί πιστοί θα μπορούν να τελούν τις τελετές τους κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

«Δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα για τους Χριστιανούς όλου του κόσμου, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ καταρτίζουν ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους ηγέτες των εκκλησιών να προσκυνήσουν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες», ανέφερε.

As a result, Israel has temporarily asked worshippers from all faiths not to worship at the holy sites in Jerusalem’s Old City to protect them. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 29, 2026

Πηγή: cnn.gr