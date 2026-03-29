Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν γλίστρησε και έπεσε την ώρα που υποδεχόταν τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Ντάρ, φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής, λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών.
Το περιστατικό με την τούμπα του πακιστανού υπουργού, καταγράφηκε σε βίντεο, κάνει τον γύρο των social media.
Παρευρισκόμενοι τον βοήθησαν αμέσως, με τον υπουργό να σηκώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που ο Νταρ υποδεχόταν τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, στο πλαίσιο επίσημης εκδήλωσης.
Πηγή: newsit.gr