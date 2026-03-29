No Kings: Πάνω από 8 εκατ. στους δρόμους κατά του Τραμπ - Επεισόδια στο Λος Άντζελες

Περισσότερες από 3.000 πορείες σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ με τη συμμετοχή τουλάχιστον 8 εκατομμυρίων διαδηλωτών, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και όλες είχαν τον ίδιο παρονομαστή.

Τη διαμαρτυρία κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην επίθεση στο Ιράν και στις αντιμεταναστευτικές του τακτικές, με κεντρικό σύνθημα το «Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος».

Στην πορεία που έγινε στο Λος Άντζελες, περίπου 1.000 άτομα περικύκλωσαν το ομοσπονδιακό κτίριο Roybal Federal Building και συγκρούστηκαν με την αστυνομία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί από ρίψη τσιμεντόλιθων.

Οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο.

Διαδηλώσεις κατά των ΗΠΑ και του Τραμπ έγιναν και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως στην Αθήνα, τη Ρώμη, το Άμστερνταμ και τη Μαδρίτη.

Πηγή: Ethnos.gr