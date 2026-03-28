Ο αριθμός των νεκρών στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνεται

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή σχεδόν τέσσερις εβδομάδες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, συνοψίζει το CNN.

Στο Ιράν: Τουλάχιστον 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 20.000 άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Στον Λίβανο: Οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 1.142 ανθρώπους και τραυματίσει 3.315 άλλους από τις 2 Μαρτίου, ανέφερε την Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Από αυτούς, τουλάχιστον 122 ήταν παιδιά και 42 ήταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Στο Ιράκ: Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλο το Ιράκ, σύμφωνα με τις αρχές. Στην περιοχή του Κουρδιστάν, μια ημιαυτόνομη ομοσπονδιακή περιοχή του Ιράκ, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Στο Ισραήλ: Τουλάχιστον 19 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την τελευταία κλιμάκωση,ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός την Παρασκευή. Επιπλέον, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο νότιο Λίβανο.

Στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη: Ένας ιρανικός πύραυλος άφησε νεκρούς τέσσερις Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη .

ΗΠΑ: Δεκατρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ενώ 12 αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε ιρανική επίθεση στη Σαουδική Αραβία.

Περσικός Κόλπος: Περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε χώρες κατά μήκος του Περσικού Κόλπου από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές του Μπαχρέιν, του Ντουμπάι, του Κατάρ και του Κουβέϊτ.

Πηγή: ertnews.gr