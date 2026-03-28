Αποκάλυψη: Τότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει την απάντηση του Ιράν...

Συμπληρώθηκε ήδη ένας μήνας εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πότε θα τελειώσει, επιτέλους, ο πόλεμος; Δείτε τι λέει η πιο σημαντική «πρόβλεψη», μ' ένα κλικ στο instanews.gr