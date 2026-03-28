Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Αποκάλυψη: Τότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν 28-03-2026 12:01 SDNA Newsroom ΠΡΟΣΩΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει την απάντηση του Ιράν... Συμπληρώθηκε ήδη ένας μήνας εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πότε θα τελειώσει, επιτέλους, ο πόλεμος; Δείτε τι λέει η πιο σημαντική «πρόβλεψη», μ' ένα κλικ στο instanews.gr Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση instanews.gr Φουλ επίθεση στη ΝΔ: Οι 2 γυναίκες υποψήφιες με το κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθούν instanews.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Η βόμβα έσκασε: Το ‘πε και το ‘κανε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Κεραυνός εν αιθρία με την Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» dailymedia.gr Αποκάλυψη: Τότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν SHARE