Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που βίασαν και έμεινε παραπληγική όταν επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Η 25χρονη Ισπανίδα που έμεινε παραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, κι ενώ είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού, έφυγε από τη ζωή, καθώς υποβλήθηκε σε ευθανασία...

Η Νοέλια Καστίγιο, από τη Βαρκελώνη, υποβλήθηκε σήμερα σε ευθανασία στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης Sant Pere de Ribes, βάζοντας τέλος σε μια δικαστική διαμάχη που διήρκεσε περισσότερο από 1,5 χρόνο, με τον πατέρα της να προσπαθεί να σταματήσει τη διαδικασία, για να μπει έτσι ένα τέλος στη μαρτυρική ζωή που, όπως έλεγε η ίδια, ζούσε.

Οι Christian Lawyers, η οργάνωση που εκπροσωπούσε τον πατέρα της, επιβεβαίωσαν ότι υποβλήθηκε σε ευθανασία και δεν βρίσκεται στη ζωή.

«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατό της και καταγγέλλουμε ότι αυτή η υπόθεση αναδεικνύει τα σοβαρά κενά στη νομοθεσία για την ευθανασία, η οποία δεν προστατεύει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Καλούμε τους πολιτικούς να χρησιμοποιήσουν την ιστορία της για να προωθήσουν επείγουσες αλλαγές και να αποτρέψουν το να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε όλους όσοι έδειξαν κατανόηση προς την οικογένεια κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ δύσκολων στιγμών. Μπορείτε να καταλάβετε ότι οι γονείς είναι συντετριμμένοι μετά από χρόνια προσπαθειών να τη στηρίξουν στην αποκατάστασή της» ανέφεραν.

Το αίτημά της για ευθανασία εγκρίθηκε από την καταλανική κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2024, ωστόσο καθυστέρησε στη συνέχεια όταν ο πατέρας της, με τη στήριξη της υπερσυντηρητικής Καθολικής ομάδας Christian Lawyers, ξεκίνησε σειρά νομικών προσφυγών.

Οι προσφυγές αυτές απορρίφθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα του ισπανικού δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματοποίηση της ευθανασίας. Μια τελευταία προσπάθεια να ανασταλεί η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απορρίφθηκε, επίσης, αυτή την εβδομάδα.

«Θέλω να "φύγω" τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία. Θέλω να τελειώσω με αξιοπρέπεια μια για πάντα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Αλλά τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω διάθεση για τίποτα: Ούτε να βγω έξω, ούτε να φάω. Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ και έχω πόνους στην πλάτη και στα πόδια» είχε περιγράψει σε συνέντευξή της.

Πηγή: iefimerida.gr